Woźniak-Starak o Paulinie Kosiniak-Kamysz. Znały się z gabinetu

Uroczystość w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku miała wyjątkowo podniosły charakter. Podczas włączania do polskiej floty myśliwców F-35 odbył się tradycyjny chrzest, w którym nadano im przydomek „Husarz”. Zaszczytną rolę matek chrzestnych nowoczesnych maszyn powierzono Paulinie Kosiniak-Kamysz, żonie szefa MON, oraz kapitan Magdalenie Boryc-Krakowian. Ta druga jest wdową po tragicznie zmarłym w ubiegłym roku majorze Macieju „Slabie” Krakowianie, jednym z najbardziej uznanych i doświadczonych pilotów myśliwców F-16 w polskich Siłach Powietrznych.

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Wydarzenie zyskało ogromny rozgłos w mediach, a jego przebieg uważnie śledziła Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka znana z anteny TVP zamieściła w swoich mediach społecznościowych zaskakującą ciekawostkę. Kiedy dziennikarka zobaczyła moment nadania imienia myśliwcom, postanowiła podzielić się pewnym faktem na temat Pauliny Kosiniak-Kamysz. Jak się okazało, zanim partnerka polityka zyskała status osoby publicznej, znana gwiazda wielokrotnie gościła w jej gabinecie stomatologicznym.

„Przy okazji chrztu myśliwców F-35, przypomniało mi się, że pani Paulina Kosiniak-Kamysz była naprawdę świetną ortodontką. Za każdym razem, kiedy widzę ją w telewizji u boku wicepremiera, żałuję, że nie pracuje już w swoim zawodzie. Miała tak ciepłe podejście do pacjenta, że aż nie chciało się schodzić z fotela. Duża strata dla pacjentów, liczę na powrót” - napisała Woźniak-Starak.

Medyczny zawód wykonywany w przeszłości przez partnerkę wicepremiera odegrał zresztą kluczową rolę w ich życiu prywatnym. Szef resortu obrony narodowej sam był pacjentem w gabinecie swojej obecnej żony, zanim jeszcze nawiązali romantyczną relację. „My lepiej poznaliśmy się dopiero przez mój bolący ząb. Któregoś dnia zadzwoniłem do niej późnym wieczorem z prośbą o pomoc, a następnego siedziałem już u niej na fotelu. Tak się wszystko zaczęło” - wspominał Władysław Kosiniak-Kamysz podczas jednego z dawnych wywiadów.

Związek czołowego polityka i Pauliny Wojas został sformalizowany na ślubnym kobiercu w 2019 roku. Małżonkowie doczekali się do tej pory trójki potomstwa. W roku zawarcia związku na świat przyszła Zofia Rita, kilkanaście miesięcy później powitali córkę Różę, natomiast w 2024 roku urodził się ich pierwszy syn, który otrzymał imię Stanisław.