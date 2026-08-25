Irański nadawca państwowy IRIB zaprezentował bulwersujący materiał, w którym wprost kierowano groźby wobec Barrona Trumpa, najmłodszego syna urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W nagraniu wymieniono 18-latka z imienia, zaprezentowano grafiki przedstawiające odwiedzane przez niego miejsca i wspomniano o kwocie 10 milionów dolarów.

Amerykańska Secret Service podjęła śledztwo w tej sprawie, traktując ją jako niebezpieczną eskalację wymierzoną w bezpieczeństwo rodziny prezydenckiej.

Sytuacja bezpośrednio uderza w Barrona Trumpa, czyli najmłodszego z potomków prezydenta Donalda Trumpa. Jak przekazało CNN, w miniony weekend państwowa telewizja z Iranu (IRIB) pokazała niespełna trzyminutowy klip wymierzony w 18-latka. Nagranie miało rozpoczynać się anglojęzycznym zdaniem o treści: „Gdzie zabić Barrona Trumpa?!”. Całym zajściem pilnie interesuje się już amerykańska Secret Service.

Zagrożenie jest traktowane niezwykle poważnie, ponieważ w telewizyjnym materiale nie rzucono w przestrzeń jedynie samego nazwiska prezydenckiego syna. Zaprezentowano tam stylizowane wizualizacje miejsc, w których 18-latek zwykł pojawiać się publicznie, a wśród nich uwzględniono m.in. nowojorski Trump Tower. Co więcej, w końcówce wyemitowanego klipu rzekomo pojawiła się informacja o 10 milionach dolarów nagrody.

Secret Service reaguje na nagranie o Barronie Trumpie

Secret Service oficjalnie potwierdziła w rozmowie z CNN, że zapoznała się już z tym incydentem. Nate Herring, reprezentujący służbę, zapewnił, że jego formacja na bieżąco analizuje doniesienia mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ochranianych przez nich osób.

Żadne szczegóły prowadzonych działań nie zostały przekazane do wiadomości publicznej. Secret Service powołuje się na konieczność zachowania tajemnicy operacyjnej, co wynika z rygorystycznych zasad ochrony najważniejszych oficjeli i członków ich najbliższych rodzin.

Jak donoszą źródła CNN w organach federalnych, nagranie wymierzone w Barrona Trumpa może być jedynie częścią znacznie szerszej kampanii wymierzonej w prezydenta elekta oraz jego najbliższe otoczenie. Inne docierające sygnały miały rzekomo dotyczyć śledzenia przemieszczania się VIP-ów, a także sugerować możliwe warianty bezpośrednich ataków.

Iran groził wcześniej Donaldowi Trumpowi

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa rodziny Trumpów nie są nowością. Przedstawiciele amerykańskiej administracji już od dawna alarmują o rosnącym niebezpieczeństwie ze strony Teheranu. Osią konfliktu jest wciąż atak dronów z początku 2020 roku przeprowadzony w Bagdadzie, podczas którego śmiertelnie zraniono kluczowego irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

W przeszłości w irańskich kanałach informacyjnych wielokrotnie pojawiały się już wrogie komunikaty adresowane do Donalda Trumpa i jego małżonki Melanii. Stacja CNN zauważa jednak, że obecny przypadek ma charakter bezprecedensowy, gdyż telewizja IRIB po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób wzięła na celownik Barrona Trumpa. Do tej pory z Białego Domu nie napłynął żaden oficjalny komentarz w tej sprawie.

Donald Trump mówił, że jest „na liście” Iranu

Prezydent Trump wielokrotnie wypowiadał się na temat ryzyka, jakie stwarza dla niego reżim ajatollahów. Otwarcie przyznawał, że znajduje się na celowniku irańskich władz. Podczas przemówienia na szczycie NATO w Ankarze zaznaczył zresztą, że chociaż dotychczas dopisywało mu szczęście, to zła passa może się wkrótce odwrócić.

Z opublikowanych informacji wynikało wówczas, że prezydent Stanów Zjednoczonych opuścił tamto spotkanie potajemnie, lecąc do kraju specjalnie wyczarterowaną maszyną. Te zaostrzone rygory bezpieczeństwa wdrożono wskutek napływających informacji o planowanym na niego zamachu.

Obecnie działania amerykańskich służb ochronnych muszą uwzględniać również bezpieczeństwo 18-latka. Fakt, że Barron Trump został wprost wymieniony w materiale irańskiej telewizji reżimowej, postawił Secret Service w stan najwyższej gotowości. Na ten moment nie ma jednak pewności, czy podjęto jakiekolwiek kroki w celu modyfikacji procedur ochrony wokół prezydenckiego syna.

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