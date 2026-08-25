Prezydent Karol Nawrocki organizuje historyczne wydarzenie "Przyszłość.pl" w Juracie, zapraszając młodzież do rezydencji.

W programie zaplanowano debaty o Polsce, koncerty, sport oraz warsztaty z udziałem Pary Prezydenckiej.

Poznaj pomysły i wizje przyszłości kraju zaprezentowane przez młodych Polaków podczas tych spotkań!

Rezydencja Prezydenta RP w Juracie od lat przyjmowała najważniejszych polityków z kraju i ze świata. Tym razem jej drzwi otworzą się dla zupełnie innej grupy. W dniach 29-30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam wydarzenie pod hasłem Przyszłość.pl, podczas którego prezydent Karol Nawrocki spotka się z młodymi ludźmi. Organizatorzy zaznaczają, że to pierwsza taka inicjatywa, w ramach której rezydencja udostępnia swoje przestrzenie młodemu pokoleniu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu dla osób w wieku 18-26 lat już się zakończyły. Plan wydarzenia wychodzi daleko poza ramy standardowych debat. Młodzież będzie miała okazję do bezpośrednich rozmów z prezydentem, ministrami i doradcami. Dodatkowo przewidziano koncerty, rozrywkę na plaży, zawody sportowe i różnorodne warsztaty.

Karol Nawrocki spotka się z młodymi w Juracie

Inicjatywa Przyszłość.pl ma na celu poznanie spojrzenia młodzieży na Polskę. Karol Nawrocki zamierza wysłuchać oczekiwań, problemów i pomysłów młodych na przyszłość. W planach są debaty zatytułowane m.in. „Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?” oraz „Możesz więcej!”. Swoją prelekcję „Polski mecz o sukces. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” zaprezentuje także Przemysław Babiarz.

Do Juraty zjadą również pracownicy Kancelarii Prezydenta RP i osobistości ze świata mediów, nauki, biznesu oraz kultury. W gronie prelegentów znajdą się między innymi Przemysław Babiarz, Jakub Dymek, Marcin Giełzak, Piotr Gursztyn, Jarosław Królewski czy prof. Andrzej Nowak.

Marta Nawrocka zaprasza na matchę i samoobronę

Odrębną część programu zaplanowała pierwsza dama Marta Nawrocka. Rozmowy z uczestniczkami będą dotyczyć wizji Polski z perspektywy młodych kobiet, ich priorytetów oraz propozycji zmian. Forma spotkania ma odejść od oficjalnego tonu. Zaplanowano konwersacje przy matchy i warsztaty samoobrony, obejmujące pokaz technik, treningi oraz porady praktyczne.

To nie koniec nietypowych propozycji. Przez dwa dni funkcjonować będzie otwarta strefa sportowa z licznymi atrakcjami na plaży i w wodzie, zawodami oraz konkursami. Jednym z punktów programu jest wspólny bieg z Parą Prezydencką. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotuje grę strategiczną w plenerze.

Skolim, Kubańczyk i Chopin nad Bałtykiem

Dyskusje polityczne będą przeplatane rozrywką. Wystąpią artyści tacy jak Skolim, Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Wieczorem odbędzie się plenerowy koncert „Chopin nad Bałtykiem”, podczas którego na plaży zaprezentują się bracia Hyuk i Hyo Lee.

W programie zaplanowano także warsztaty kulinarne z udziałem szefa kuchni Prezydenta RP, Łukasza Miecznikowskiego, i Tomasza Leśniaka, który gotuje dla polskiej reprezentacji w piłce nożnej. W niedzielę chętni będą mieli możliwość uczestniczenia we mszy świętej, którą poprowadzi ks. Jarosław Wąsowicz.

Rezydencja Prezydenta RP w Juracie ma niezwykłą historię

Wybór lokalizacji nie jest dziełem przypadku. Tradycja prezydenckich pobytów w Juracie sięga lat 30. ubiegłego wieku, kiedy wypoczywał tu Ignacy Mościcki, przyjmując gości w willi „Muszelka”. W latach 60. wybudowano ośrodek „Mewa”, który ostatecznie stał się rezydencją prezydencką.

Na przestrzeni dekad gościli tam prezydenci, dygnitarze i monarchowie. Wśród nich byli m.in. George W. Bush, Václav Havel czy hiszpański król Juan Carlos. Teraz nadszedł czas na nowy etap w historii tego miejsca, w którym to młodzi Polacy odegrają główną rolę.

Strona https://t.co/OJi3ZzoAJz już ruszyła! 🇵🇱Po raz pierwszy w historii Rezydencja Prezydenta RP w Juracie zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam wyjątkowe spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą.Sprawdź… pic.twitter.com/UBnq5YNbZW— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 25, 2026

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