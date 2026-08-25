W dniach 29–30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie odbędzie się impreza „Przyszłość.pl”, przeznaczona dla osób między 18. a 26. rokiem życia. Karol Nawrocki postanowił zorganizować spotkanie z przedstawicielami młodego pokolenia, łącząc oficjalne dyskusje z dużą dawką rozrywki. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać nie tylko z prezydentem, ale także z ministrami i innymi gośćmi specjalnymi, a polityczne debaty to tylko część zaplanowanego programu.

Sporo emocji wzbudza obecność na liście gości Konrada Skolimowskiego, znanego pod pseudonimem Skolim. Twórca internetowych hitów zaprezentuje swoje przeboje na scenie w prezydenckiej posiadłości. Połączenie polityki i muzyki tanecznej to bez wątpienia element, który wywoła szeroką dyskusję wokół tego letniego weekendu.

Nie tylko Skolim na scenie. Kolejne gwiazdy w Juracie

Na imprezie „Przyszłość.pl” muzycznych doznań dostarczy nie tylko Skolim. Swój udział potwierdzili również Kubańczyk, WonerS oraz Tomasz Lubert. Z kolei w godzinach wieczornych klimat diametralnie się zmieni za sprawą plenerowego koncertu „Chopin nad Bałtykiem”. Na plaży swoje umiejętności zaprezentują pianiści Hyuk i Hyo Lee.

Organizatorzy zadbali o zróżnicowany repertuar muzyczny. Podczas gdy Skolim dostarczy tanecznych brzmień, Kubańczyk zaprezentuje utwory rapowe. Tomasz Lubert, ceniony gitarzysta i kompozytor, znany ze współpracy z grupami Virgin, Video czy Volver, pojawi się na scenie u boku WonerS-a.

Prezydent i pierwsza dama przygotowali specjalny program

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do bezpośrednich rozmów Karola Nawrockiego z młodzieżą. Głowa państwa pragnie wysłuchać ich pomysłów na przyszłość Polski, poznać potrzeby i wizje. W programie znalazły się wykłady, debaty i swobodniejsze spotkania.

Nie zabraknie również sportowych emocji. Przez całe dwa dni uczestnicy będą mogli korzystać ze specjalnej strefy aktywności. Przewidziano zawody, konkursy oraz atrakcje na plaży i wodzie. Dodatkowym urozmaiceniem będzie bieg w towarzystwie Pary Prezydenckiej.

Swoją rolę w wydarzeniu odegra także Marta Nawrocka. Pierwsza dama zaprosiła młode kobiety na rozmowy przy matchy, by dyskutować o ich oczekiwaniach wobec państwa. Następnie zaplanowano praktyczne zajęcia z samoobrony, połączone z prezentacją specjalistycznych technik.

Nowe oblicze prezydenckiej rezydencji

Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni kojarzonej z wizytami najważniejszych głów państw, takich jak George W. Bush, Václav Havel czy król Juan Carlos. Po raz pierwszy w historii Rezydencja Prezydenta RP w Juracie otwiera swoje podwoje w tak swobodnej i otwartej formule dla młodzieży.

Zamiast dyplomatycznych rautów i sztywnych negocjacji, posiadłość wypełni się młodymi ludźmi, sportem i muzyką, tworząc unikalną atmosferę przez całe dwa dni.

MEC. LEWANDOWSKI O ZONDACRYPTO, GIERTYCHU, ŻURKU, ROMANOWSKIM I… ZEGARKACH | PORANNY RING