Roman Giertych nie powstrzymał się nawet w urodziny prezydenta. Ten wpis to cios

Roman Giertych opublikował urodzinowy wpis dla Karola Nawrockiego, wywołując spore poruszenie.

Zdanie o pozornie życzliwym charakterze zostało odebrane jako polityczna złośliwość podważająca pozycję solenizanta.

Reakcje internautów są podzielone – od zachwytów nad ironią po obronę Nawrockiego.

Treść wpisu Giertycha do Nawrockiego. Co dokładnie napisał polityk?

Adwokat skierował swoje słowa bezpośrednio do polityka, rozpoczynając od tradycyjnych formułek związanych z rocznicą urodzin. Najważniejszy fragment znalazł się jednak na samym końcu wiadomości i brzmi jak ocena obecnych wpływów Karola Nawrockiego. Choć na pierwszy rzut oka komunikat sprawia wrażenie zwykłej uprzejmości, obserwatorzy sceny politycznej natychmiast wyłapali ukrytą ironię. Wpis błyskawicznie rozniósł się po sieci, stając się przedmiotem gorących analiz.

„Panie Karolu z okazji urodzin życzę Panu aby wreszcie się z Panem liczyli...” – napisał Giertych na X (dawniej Twitter), a reakcje w sieci momentalnie zrobiły się bardzo podzielone.

Panie Karolu z okazji urodzin życzę Panu aby wreszcie się z Panem liczyli…— Roman Giertych (@GiertychRoman) March 3, 2026

Złośliwość ukryta w życzeniach dla Nawrockiego? Analiza słów mecenasa

Całe zamieszanie wywołała fraza „żeby wreszcie się z Panem liczyli”, która stała się punktem zapalnym licznych interpretacji. W świecie polityki takie sformułowania rzadko są przypadkowe. Część odbiorców traktuje to jako otwarte szyderstwo sugerujące, że solenizant nie posiada realnej władzy decyzyjnej, a kluczowe postanowienia zapadają poza nim. Inni dostrzegają tu wyrafinowaną złośliwość, gdzie ostrze krytyki zostało schowane pod płaszczykiem elegancji. To typowy zabieg w mediach społecznościowych, krótki, z pozoru gładki wpis, który zawiera czytelną aluzję.

PiS odsłania karty w sprawie premiera. Nazwisko poznamy w symbolicznym miejscu

Internauci reagują na słowa Giertycha. Ostra wymiana zdań w komentarzach

Publikacja natychmiast sprowokowała użytkowników portalu do żywiołowej reakcji, dzieląc ich na dwa obozy. Zwolennicy mecenasa uznali wpis za celne i błyskotliwe wbicie szpilki, podczas gdy obrońcy Karola Nawrockiego apelowali o zachowanie podstawowych zasad kultury, argumentując, że nawet w polityce istnieją granice. Dyskusja szybko nabrała emocjonalnego charakteru, schodząc na temat rzeczywistej pozycji głowy państwa i tego, kto z kim tak naprawdę się liczy. Jedni pisali bez ogródek:

Z kolei inni internauci odpowiadali, nawiązując do powagi urzędu:

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej został powołany na urząd głosami ponad 10 milionów Polaków! To jest realny wskaźnik tego, kto się z kim liczy”.

Polityczne urodziny bez taryfy ulgowej. Czy to czas na zawieszenie broni?

Teoretycznie dzień urodzin powinien być momentem, w którym nawet zagorzali przeciwnicy powstrzymują się od ataków. Rzeczywistość pokazuje jednak, że polityka nie uznaje „świętych” dat, szczególnie w okresie podwyższonego napięcia społecznego. Każda sposobność, nawet tak prywatna, bywa wykorzystywana do narzucenia własnej narracji i uderzenia w wizerunek oponenta, co doskonale widać na przykładzie ostatniego wpisu.

