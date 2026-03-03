Rusza druga odsłona programu „Sąsiedzka Moc” Netto

Pierwsza edycja programu "Sąsiedzka Moc" pokazała, jak szeroki wachlarz instytucji potrzebował wsparcia – od szpitala i organizacji społecznych, przez urząd miejski, po lokalne instytucje kultury i sportu. W poprzednim naborze zgłoszone projekty dotyczyły bardzo zróżnicowanych obszarów – od remontu zaplecza żywnościowego w Nysie, przez modernizację sali wielofunkcyjnej w gminie Kłodzko, odnowę placu rekreacyjnego w Olbrachcicach Wielkich, po działania infrastrukturalne w ośrodku zdrowia we Wleniu, pomoc sprzętową dla klubów piłkarskich czy odtworzenie przestrzeni pomocowej w Głuchołazach. Druga tura programu to kontynuacja tych działań i szansa na wsparcie kolejnych lokalnych inicjatyw. "Zróżnicowanie wybranych projektów najlepiej pokazuje, jak wiele obszarów życia codziennego wymaga odbudowy i jak realnie mogą one przysłużyć się mieszkańcom – niezależnie od tego, czy chodzi o opiekę, edukację, integrację czy wsparcie w sytuacjach kryzysowych."

Druga tura programu właśnie ruszyła

Netto i Fundacja Salling uruchomiły kolejny nabór wniosków, który umożliwi kolejnym samorządom, instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym aplikowanie o środki na remonty i modernizacje. W ramach drugiej edycji można ubiegać się o granty do 100 tys. zł na remont i odbudowę obiektów użyteczności publicznej zniszczonych w czasie powodzi, takich jak szkoły, przedszkola, place zabaw, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej.

Nabór trwa od 20 stycznia do 31 marca 2026 r. Po ocenie formalnej i merytorycznej lista wybranych inicjatyw zostanie opublikowana do 30 czerwca 2026 r. Następnie beneficjenci podpiszą umowy i rozpoczną realizację projektów, a środki zostaną wypłacone w formie refundacji.

Codzienność, która wraca krok po kroku

W drugiej edycji programu chodzi nie tylko o kwoty czy liczby, ale o realny wpływ na życie mieszkańców. Odbudowa infrastruktury po powodzi często sprowadza się do bardzo konkretnych, codziennych potrzeb – takich, które decydują o tym, czy dzieci mogą bezpiecznie bawić się na placu zabaw, czy biblioteka otworzy swoje drzwi, czy przedszkole ma dach nad głową. "Widzimy, że lokalne społeczności najczęściej potrzebują wsparcia w odbudowie miejsc, które pełnią ważną rolę w ich codziennym życiu. Nasz program pomaga realizować właśnie takie konkretne potrzeby, bo to one przywracają mieszkańcom poczucie stabilności po kryzysie."

– mówi Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto Polska.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie: www.sasiedzkamoc.netto.pl.

