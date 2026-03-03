Najpiękniejsza Polka dołączyła do Canal+. Kim jest Aleksandra Klepaczka, miss Polski 2022?

Widzowie Ekstraklasy natychmiast zwrócili uwagę na nową twarz w zespole Canal+.

Do redakcji dołączyła Aleksandra Klepaczka, znana szerszej publiczności jako Miss Polski 2022.

Sprawdź, kim jest nowa reporterka, która zamieniła parkiety siatkarskie na stadiony piłkarskie.

Aleksandra Klepaczka w Canal+ Sport

Mimo zamknięcia zimowego okienka transferowego, fani futbolu w Polsce doczekali się jeszcze jednej istotnej zmiany kadrowej. Podczas spotkania 23. kolejki ligowej, w którym Motor Lublin pokonał Koronę Kielce 2:0, na antenie stacji po raz pierwszy pojawiła się nowa reporterka. Aleksandra Klepaczka, bo o niej mowa, to Miss Polski z 2022 roku, która postanowiła sprawdzić się w zupełnie nowej roli zawodowej.

Aleksandra Klepaczka - kim jest Miss Polski 2022?

„No cześć Canal+ Sport Polska! Mówiłam Wam, że szykuje się coś WIELKIEGO! Zaczynam nowy rozdział i przede mną nowe wyzwania, których nie mogę się doczekać. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, trzymajcie kciuki i widzimy się na antenie już niedługo” - cieszyła się po debiucie w nowej stacji.

26-letnia dziennikarka pochodzi z miejscowości Bukowiec w okolicach Łodzi. Po zdobyciu korony najpiękniejszej Polki w 2022 roku reprezentowała kraj w finale konkursu Miss Supranational 2023. Modeling nie jest jednak jej jedynym zajęciem, gdyż od dawna pasjonuje się sportem. Zanim trafiła do Canal+ Sport, zdobywała doświadczenie dziennikarskie przy relacjach z siatkówki w „Siatkarskich Ligach” oraz przy zawodach motocrossowych dla „MxPolandTV”, gdzie zyskała pierwszą rozpoznawalność wśród kibiców.

Zobacz też: Robert Lewandowski ze złamanym oczodołem. Hansi Flick komentuje kontuzję Polaka

Jej aktywność w mediach społecznościowych, tylko na Instagramie śledzi obecnie niemal 30 tysięcy osób, a obecność na stadionach piłkarskich z pewnością wpłynie na wzrost tej liczby. Niewykluczone, że mając doświadczenie w sportach motorowych, w przyszłości zajmie się również relacjonowaniem rozgrywek żużlowych, do których prawa posiada jej nowa stacja. Więcej zdjęć debiutującej reporterki prezentujemy w naszej galerii.