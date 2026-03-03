PiS odsłania karty w sprawie premiera. Nazwisko poznamy w symbolicznym miejscu

Niedawno Jarosław Kaczyński oficjalnie potwierdził, że personalia polityka, który powalczy o fotel szefa rządu z ramienia PiS, zostaną ujawnione opinii publicznej w marcu. Prezes partii przyznał, że osobiście podjął już kluczową decyzję w tej sprawie, korzystając ze swoich uprawnień statutowych, choć zależało mu na przeprowadzeniu konsultacji wewnątrz ugrupowania. W wywiadzie udzielonym Radiu Maryja pod koniec lutego lider Zjednoczonej Prawicy tłumaczył kulisy tego procesu:

Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem, członków naszej formacji - mówił Jarosław Kaczyński.

Według zapewnień prezesa, wskazana osoba musi dawać gwarancję zwycięstwa w nadchodzącym starciu wyborczym w 2027 roku.

Kandydat PiS na premiera zostanie ogłoszony w Krakowie

Plan nakreślony przez lidera ugrupowania zostanie zrealizowany w najbliższych dniach. Już w sobotę, 7 marca 2026 roku, w hali „Sokół” w Krakowie zostanie zaprezentowany kandydat PiS na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Informację tę potwierdził Rafał Bochenek, rzecznik partii, który w poniedziałek 2 marca gościł na antenie Telewizji Republika. Odnosząc się do wątpliwości, czy nie jest to zbyt wczesny ruch, polityk zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu: - (...) bardzo mocno przygotowuje się do wyborów parlamentarnych - ocenił rzecznik.

Bochenek dodał również, że celem formacji jest przygotowanie konkretnego programu oraz zobowiązań, z których partia zamierza się później rzetelnie wywiązywać.

Sobotnia konwencja w krakowskiej hali „Sokół” ma szczególne znaczenie symboliczne. Lokalizacja ta nie została wybrana przypadkowo, gdyż to właśnie tam ogłaszano kandydatury Andrzeja Dudy oraz Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Z doniesień Polskiej Agencji Prasowej wynika, że wydarzenie zaplanowane na 7 marca będzie miało zwięzłą formę. Scenariusz zakłada oficjalne przedstawienie kandydata na premiera, po czym nastąpi jego wystąpienie.

Kto może zostać premierem z ramienia PiS? Giełda nazwisk

Od wielu tygodni w kuluarach i mediach trwają spekulacje dotyczące tego, kogo wskaże kierownictwo partii. W doniesieniach prasowych pojawiały się nazwiska m.in. Anny Krupki czy Przemysława Czarnka, ale lista potencjalnych nominatów jest szersza. Pod uwagę brani są również przedstawiciele młodego pokolenia samorządowców, tacy jak prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, włodarz Otwocka Jarosław Margielski czy prezydent Chełma Jakub Banaszek.

A kogo w tej roli widzi elektorat Zjednoczonej Prawicy? Odpowiedź przynosi najnowsze badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Z sondażu jasno wynika, że wyborcy PiS najchętniej w fotelu premiera widzieliby Mateusza Morawieckiego, który miał już okazję sprawować tę funkcję w przeszłości.

