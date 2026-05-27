Prezydent Nawrocki w Szwajcarii. Gospodarka na pierwszym planie

Te tematy zdominują wizytę prezydenta w Szwajcarii

Para prezydencka, w towarzystwie Karola i Marty Nawrockich, udaje się na oficjalną wizytę do Szwajcarii, która potrwa dwa dni. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, podkreślił przed wylotem, że wizyta ta jest jedną z dwóch ważnych, dużych wizyt oficjalnych realizowanych przez Szwajcarię w tym roku. Jest to dowód na rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej, także z perspektywy Szwajcarii.

Przydacz podkreślił, że Szwajcaria jest znaczącym partnerem inwestycyjnym i handlowym dla Polski. „To ta tematyka gospodarcza tak naprawdę zdominuje rozmowy dzisiejsze i jutrzejsze” – stwierdził. W trakcie wizyty prezydent Nawrocki będzie również rozmawiał o sankcjach nałożonych na Rosję oraz częściowo na Białoruś, zważywszy na istotną rolę Szwajcarii w przepływach finansowych.

Jakie są cele wizyty prezydenta?

Celem wizyty jest również zachęcenie do inwestowania w Polsce. Przydacz zaznaczył, że z każdym rokiem wymiana handlowa między Polską a Szwajcarią wzrasta, a wizyta ma na celu dalsze zwiększanie tego potencjału poprzez promocję konkretnych sektorów. „Na pewno będziemy starali się zwiększać potencjał do wymiany handlowej poprzez promocję konkretnych sektorów także w ramach tej wizyty” – dodał.

Pierwszym punktem wizyty będzie spotkanie z prezydentem Guyem Parmelinem oraz członkami Szwajcarskiej Rady Federalnej. Następnie planowana jest wizyta na Politechnice Federalnej w Lozannie, gdzie Karol Nawrocki będzie dyskutował o współpracy naukowej. „Szwajcaria bardzo dużo swoich środków finansowych przeznaczała i nadal przeznacza na naukę. W ten sposób także osiąga odpowiednie wyniki. Pan Prezydent też, jako człowiek pochodzący ze świata nauki, jest (...) wielkim zwolennikiem wzrostu wydatków na naukę” – zauważył Przydacz.

Jakie inne tematy zostaną poruszone podczas wizyty?

Przed wizytą na politechnice, planowane jest spotkanie z przedstawicielami sektora biznesowego. Biznes – jak dodał Przydacz – jest dla prezydenta Nawrockiego bardzo istotny jako element promocji Polski, promocji polskich interesów gospodarczych oraz realizowanej dyplomacji gospodarczej.

Kolejnym punktem wizyty jest dyskusja w ramach grupy G20, w której Polska będzie uczestniczyć na zaproszenie Stanów Zjednoczonych. „Szwajcaria nie jest członkiem pełnoprawnym grupy G20, ale jest zapraszana także z uwagi na swoją pozycję gospodarczą, zwłaszcza w świecie finansowym” – mówił Przydacz.

Ostatnim punktem wizyty będzie wizyta prezydenta w Muzeum Paderewskiego w Zamku w Morge. „Wymiana doświadczeń, wymiana opinii, no i też oczekiwanie wsparcia co do Polskiej obecności w przyszłych latach w grupie G20, zostanie wyartykułowana przez pana prezydenta. Mamy nadzieję, że nasi szwajcarscy przyjaciele będą nas w tym zakresie popierać” – dodał Przydacz.

Źródło PAP.