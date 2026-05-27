Partnerka Łukasza Litewki przerywa milczenie. Emocjonalny wpis o przyszłości fundacji

Nagłe odejście Łukasza Litewki doprowadziło do rozłamu wewnątrz stworzonej przez niego fundacji TeamLitewka, co stawia pod znakiem zapytania jej dalsze funkcjonowanie.

Natalia Bacławska, życiowa partnerka zmarłego, stanowczo dementuje plotki o tle finansowym sporu, podkreślając, że stawką jest utrzymanie pierwotnego charakteru działalności charytatywnej.

Fundacja TeamLitewka stanowiła najbardziej znany projekt społeczny zainicjowany przez Łukasza Litewkę. Zmarły reprezentant Lewicy z ogromnym zaangażowaniem organizował zbiórki na rzecz chorych dzieci, wspierał osoby znajdujące się w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych oraz walczył o prawa zwierząt. Kiedy doszło do tragedii, w przestrzeni publicznej natychmiast pojawiły się wątpliwości, czy ta szlachetna inicjatywa przetrwa bez swojego niekwestionowanego lidera, który nadawał jej niepowtarzalny dynamizm i gwarantował szeroką rozpoznawalność.

Zgodnie z zapowiedziami, działalność charytatywna ma być kontynuowana, a chęć dalszej pracy zadeklarowali zarówno współpracownicy, jak i bliscy polityka. Szybko wyszło jednak na jaw, że kierunek rozwoju fundacji wywołał poważne tarcia wewnątrz zespołu. Rodzina zmarłego posła wystosowała wcześniej specjalny list otwarty, w którym wprost opisano istotne rozbieżności wizji dotyczących przyszłości całej organizacji.

Wobec narastających w internecie plotek, do całej sytuacji postanowiła odnieść się Natalia Bacławska. Życiowa partnerka Łukasza Litewki opublikowała wpis, który ma za zadanie uciąć wszelkie krzywdzące spekulacje eskalujące wokół wewnętrznego kryzysu.

Partnerka zmarłego posła zabiera głos. Nie chodzi o wpływy w fundacji TeamLitewka

Natalia Bacławska w swoim oświadczeniu kategorycznie odrzuciła oskarżenia sugerujące, że obecny konflikt ma podłoże finansowe lub ambicjonalne. Jej słowa wprost uderzają w narrację o rzekomej walce o stanowiska, stanowczo odcinając się od plotek o chęci przejęcia cudzych zasług.

– Prostując spekulacje. Nikomu nie chodzi o przywłaszczenie sobie laurów, władzy, pieniędzy, czegokolwiek. Nikt z nas nawet by nie śmiał tego zrobić - ani rodzice, ani ja, ani nikt z przyjaciół, czy osób zatrudnionych i żyjących życiem fundacji oraz Łukasza. Jesteśmy drużyną. Musicie rozróżnić rolę rady, która funkcjonuje od kilku miesięcy i nie miała charakteru mającego wpływ na bieżące funkcjonowanie Zwierzogrania oraz fundacji, a ludzi, którzy realnie działali w tym kierunku – napisała.

Ten fragment oświadczenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ udowadnia, że otoczenie Litewki stara się walczyć z krzywdzącymi ocenami w sieci. Fundacja zgromadziła wokół siebie potężną armię darczyńców, dlatego każda informacja o kłótniach generuje natychmiastową reakcję internautów. Dla tysięcy ludzi TeamLitewka nie była wyłącznie zwykłym stowarzyszeniem, ale żywym dowodem na możliwość błyskawicznego niesienia pomocy, którą zmarły polityk potrafił zorganizować zaledwie jednym postem.

Spór o przyszłość fundacji. Co dalej z projektem Zwierzogranie?

Osią narastającego konfliktu stały się dalsze losy sztandarowej akcji charytatywnej, znanej jako Zwierzogranie. Inicjatywa ta od zawsze kojarzyła się z bezpośrednim ratowaniem zwierząt i była jednym z absolutnie najważniejszych projektów w życiu zmarłego parlamentarzysty.

Według relacji Natalii Bacławskiej, zaistniałe nieporozumienia nie wynikają z wygórowanych ambicji czy zakulisowych przepychanek personalnych. Głównym celem sprzeciwu bliskich było zablokowanie działań, które mogłyby skierować fundację na tory zupełnie odmienne od tych, jakie wyznaczył wcześniej sam Łukasz Litewka.

– Rada uaktywniła się ze swoimi wizjami przyszłości dopiero teraz. Nie mogliśmy dopuścić, aby te plany zostały zrealizowane. W wielkim skrócie, gdyby ktokolwiek z nas przystał na decyzję i wizję części rady - Zwierzogranie nigdy by się nie odbyło. Forma prowadzenia fundacji byłaby kompletnie sprzeczna z tym, jak prowadził ją Łukasz. Rada powiększałaby się o kolejne osoby, które nigdy nie miały ŻADNEJ styczności z działalnością, za to miały styczność z częścią rady. Jeżeli sądzicie, że decyzja o największym marzeniu Łukasza to było nasze widzimisię, a kłótnia wynikała z walki o ego - jesteście w dużym błędzie. To jest płaszcz ochronny, którym otuliliśmy całość. Zamiast obrzucać winą kogokolwiek z nas, proszę o zdrowy rozsądek. Walczymy o Łukasza do ostatniej kropli potu, walczymy o Was! Nie z Wami. Dodatkowo pragnę poinformować, że Pan Krzysztof nie został zwolniony z fundacji. Żadne personalne kroki nie zostały podjęte – dodała Natalia Bacławska.

Natalia Bacławska tłumaczy powody konfliktu w organizacji TeamLitewka

Z najnowszej publikacji Natalii Bacławskiej wyłania się ogromne znużenie tempem, w jakim wokół charytatywnej organizacji wyrosły teorie spiskowe i bezpodstawne oskarżenia. Ukochana Łukasza Litewki stara się definitywnie zamknąć temat rzekomych prób zawłaszczenia majątku, wpływów oraz dorobku zmarłego parlamentarzysty przez jego najbliższe otoczenie.

Opublikowane oświadczenie nie przypomina suchego komunikatu napisanego z dystansem. To przepełniony żalem apel osoby, która zaledwie kilka tygodni po utracie ukochanego musi publicznie usprawiedliwiać swoje zaangażowanie w ratowanie jego dzieła. Bacławska podkreśla, że jej intencją nie jest walka ze społecznością darczyńców, lecz ochrona autentycznego modelu pomagania, który od podstaw stworzył Łukasz Litewka.

Wyjątkowo dosadnie brzmi deklaracja mówiąca o „walce o Łukasza do ostatniej kropli potu”. W tym krótkim zdaniu widać wyraźnie dramatyzm sytuacji: proces żałoby, potężną presję otoczenia oraz paniczną obawę przed zrujnowaniem pierwotnych ideałów, na co zmarły lider nigdy by się nie zgodził.

Tragiczny wypadek Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej

Poseł stracił życie 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Łukasz Litewka poruszał się na rowerze, kiedy doszło do zderzenia z samochodem osobowym i mimo natychmiastowej reanimacji zmarł. Ten tragiczny finał zszokował nie tylko świat polityki. Dla wielu obywateli zmarły był przede wszystkim niezawodnym organizatorem błyskawicznego wsparcia dla najbardziej potrzebujących, angażującym się w ratowanie dzieci i zwierząt.

Z dotychczasowych ustaleń organów ścigania wynika, że kierujący mitsubishi colt niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas ruchu. 57-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, a śledczy wciąż oczekują na dostarczenie kluczowych ekspertyz, takich jak analiza telefonu oraz szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia.

Dlatego spór o dalsze losy TeamLitewka nie jest tylko standardową wymianą zdań na temat statutu organizacji. Wszystko rozgrywa się w cieniu niedawnej tragedii i policyjnego śledztwa, co sprawia, że każdy krok dotyczący przyszłości fundacji obserwowany jest z maksymalną uwagą.

Najbliżsi walczą o dziedzictwo Łukasza Litewki i utrzymanie charakteru fundacji

Organizacja TeamLitewka mierzy się obecnie z absolutnie najważniejszą próbą w swojej historii. Osoby zasilające zbiórki oczekują gwarancji płynnego działania, a dotychczasowi współpracownicy deklarują chęć dalszej aktywności. Z kolei rodzina polityka kładzie nacisk na to, aby fundacja nie przekształciła się w pozbawioną wyrazu maszynkę do realizowania obcych projektów pod głośnym nazwiskiem.

Właśnie ten ogromny niepokój jest najbardziej widoczny w emocjonalnym komunikacie Natalii Bacławskiej. Kobieta zapewnia, że w całym zamieszaniu nie liczą się stanowiska, zyski czy prestiż, ale wyłącznie realny wpływ na to, aby organizacja działała dokładnie tak samo, jak za życia jej twórcy – szybko, konkretnie i zawsze blisko realnych problemów ludzi.

