Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności

W czerwcu ruszają zapisy na Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności. To inicjatywa mająca na celu edukację obywateli w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. Warsztaty organizowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z różnymi instytucjami, takimi jak Ochotnicze Straże Pożarne i Polski Czerwony Krzyż. Szkolenia opierają się na „Poradniku Bezpieczeństwa”, który został wcześniej rozesłany do ponad 16 milionów gospodarstw domowych.

To będą szkolenia o tym, co jest podstawą Poradnika Bezpieczeństwa, czyli teoria połączona z działaniami praktycznymi. Zapisy na szkolenia będą możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy. Każda z tych wyspecjalizowanych organizacji będzie informowała o szkoleniu i prowadziła zapisy - przekazała wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska, cytowana w komunikacie MSWiA.

Kto organizuje warsztaty?

Szkolenia są prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż oraz Ochotnicze Straże Pożarne, a w przyszłości dołączą do nich inne specjalistyczne organizacje. W 2025 roku, w ramach różnych inicjatyw, przeszkolono już blisko 200 tysięcy osób. Warto również wspomnieć o Akademii Pożarniczej, która w tym samym roku zorganizowała szkolenia dla 1400 osób pełniących kluczowe funkcje w administracji państwowej. Te działania mają na celu zwiększenie świadomości i przygotowanie obywateli na różne sytuacje kryzysowe, które mogą się zdarzyć.

Inne inicjatywy szkoleniowe

Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności to nie jedyne działania edukacyjne prowadzone przez ministerstwo. W maju uruchomiono Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, która ma na celu popularyzację wiedzy z „Poradnika Bezpieczeństwa” poprzez różnorodne bloki tematyczne. „W ramach Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności »Junior« docieramy do dzieci i młodzieży, współpracując ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, oraz Dziecięcymi i Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi” - czytamy w komunikacie. Dzięki tym działaniom młodsze pokolenia również mają szansę nauczyć się, jak postępować w sytuacjach zagrożenia.

Źródło PAP.