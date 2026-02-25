PIT-40A: Twoja podatkowa tarcza ochronna

Sezon rozliczeń podatkowych ruszył pełną parą, ale dla wielu emerytów i rencistów oznacza to przede wszystkim spokój. Jeśli organ rentowy, taki jak ZUS czy KRUS, przysłał Ci formularz PIT-40A, możesz odetchnąć z ulgą. To sygnał, że Twoje zeznanie podatkowe za ubiegły rok zostało już automatycznie przygotowane i złożone.

Nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów ani składać wizyty w urzędzie skarbowym. Wszystkie formalności zostały dopełnione za Ciebie. To ogromne ułatwienie, które zwalnia z obowiązku śledzenia terminów i wypełniania skomplikowanych rubryk.

Jeden prosty formularz, wielka pomoc. Jak przekazać 1,5% podatku?

Automatyczne rozliczenie nie zamyka jednak wszystkich możliwości. Wciąż masz realny wpływ na to, co stanie się z częścią Twojego podatku. Składając prosty formularz PIT-OP, możesz przekazać 1,5% należnego podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). To realne wsparcie dla fundacji i stowarzyszeń, które pomagają chorym, wspierają lokalne społeczności czy chronią zwierzęta.

Co ważne, jeśli w zeszłym roku wsparłeś już jakąś organizację i nie chcesz zmieniać swojego wyboru, nie musisz robić absolutnie nic. Urząd skarbowy automatycznie przekaże środki na ten sam cel. Jeśli jednak chcesz wesprzeć inną instytucję lub robisz to po raz pierwszy, wystarczy złożyć PIT-OP.

Sytuacja Co musisz zrobić? Termin Chcesz wesprzeć tę samą organizację co rok temu Nic. Urząd skarbowy automatycznie przekaże środki. Nie dotyczy Chcesz wesprzeć inną organizację lub robisz to po raz pierwszy Złóż formularz PIT-OP, podając numer KRS nowej organizacji. 30 kwietnia 2024 r. Chcesz skorzystać z ulg lub odliczeń (np. na leki, rehabilitację) Złóż samodzielnie zeznanie PIT-37 lub PIT-36. 30 kwietnia 2024 r.

Takie ulgi podatkowe obowiązują w Polsce

A co, jeśli dostałeś inny PIT?

Nie wszyscy emeryci otrzymują PIT-40A. Jeśli na Twojej skrzynce pojawił się formularz PIT-11A lub PIT-11, sytuacja wygląda nieco inaczej. Oznacza to, że organ rentowy przekazał jedynie informację o Twoich dochodach, ale nie rozliczył podatku.

W takim przypadku masz dwie opcje:

Poczekać na automatyczną akceptację zeznania w usłudze Twój e-PIT po 30 kwietnia.

Złożyć zeznanie samodzielnie (np. PIT-37), jeśli chcesz skorzystać z ulg podatkowych (np. ulgi rehabilitacyjnej, na leki, darowizny) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Samodzielne złożenie deklaracji jest często jedyną drogą do odzyskania części pieniędzy, jeśli przysługują Ci odliczenia.

Nadpłata i niedopłata. Kiedy dostaniesz zwrot, a kiedy dopłacisz?

Po ostatecznym rozliczeniu mogą pojawić się dwie sytuacje. Jeśli z kalkulacji urzędu wyniknie nadpłata, pieniądze zostaną zwrócone bezpośrednio na Twoje konto bankowe. Zwykle dzieje się to w ciągu 45 dni od złożenia zeznania lub automatycznej akceptacji w systemie.

Z kolei w przypadku niedopłaty, urząd skarbowy nie będzie wzywał Cię do zapłaty. Należna kwota zostanie potrącona z Twojego świadczenia – najczęściej z emerytury lub renty wypłacanej w kwietniu.