Melania Trump w historycznej roli. Tak przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ

Ważna rola żony Trumpa i przemówienie w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

Prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przejęły Stany Zjednoczone. Żona amerykańskiego przywódcy, Melania Trump wystąpiła w niebywałej roli, jako przewodnicząca posiedzeniu Rady. Skoncentrowała się ona na apelu o pokój i odpowiedzialność społeczności międzynarodowej za najmłodszych. - Mam nadzieję, że wkrótce zaznacie pokoju – mówiła Melania Trump, zwracając się do ofiar wojen. Podkreśliła przy tym, że misja Rady Bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie.

– Wasza misja zapobiegania konfliktom zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, musi być realizowana bezstronnie i nigdy nie powinna być traktowana lekko. Pokój nie musi być kruchą wartością – zaznaczyła pierwsza dama USA w czasie swojego wystąpienia. W centrum jej mowy znalazła się edukacja, którą nazwała fundamentem trwałego pokoju: – Edukacja jest powszechnie uznawana za podstawowe prawo człowieka – podkreśliła. Ostrzegła, że brak dostępu do nauki oznacza utratę potencjału całych społeczeństw, a „koszty tego zaniedbania są w pełni realne”.

Jak zaznaczyła żona Donalda Trumpa, naród, który „traktuje naukę jako świętość”, chroni swoją przyszłość, a dzieci wychowane w kulturze wiedzy rozwijają empatię i zdolność współpracy ponad podziałami religijnymi, rasowymi i geograficznymi.

Rola nowych technologii i sztucznej inteligencji a wiedza

Pierwsza dama USA zwróciła również uwagę na rolę nowych technologii i sztucznej inteligencji w upowszechnianiu dostępu do wiedzy. – Sztuczna inteligencja udostępnia wiedzę, która niegdyś była zamknięta w uniwersyteckich bibliotekach – przyznała Melania Trump. Jej zdaniem globalna społeczność powinna zapewnić powszechny dostęp do internetu i narzędzi cyfrowych, także w najbardziej odległych regionach świata.

Melania Trumpa dała sygnał swoją stylizacją

Żona Donalda Trumpa nie zaszalała ze stylizacją. Postawiła na skromny, bardzo prosty, szary kostium biznesowy. Miała bardzo delikatny makijaż. Warto zauważyć, że Melania Trump od lat koncentruje się na problematyce dziecięcej. W 2018 r. zainicjowała program „Be Best”, poświęcony zdrowiu psychicznemu i fizycznemu najmłodszych, bezpieczeństwu w sieci i przeciwdziałaniu cyberprzemocy. W kolejnych latach rozwijała inicjatywy wspierające młodzież, która opuszcza system opieki zastępczej, m.in. w ramach programu „Fostering the Future” promowała edukację, szkolenia zawodowe oraz programy partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz wyrównywania szans.

NIŻEJ ZDJĘCIA PIERWSZEJ DAMY USA:

9