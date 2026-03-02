Gwiazdor uderzył w Huberta Hurkacza! "Tego nie znoszę"

Hubert Hurkacz notuje rozczarowujący początek roku, jeśli pominąć udane występy w United Cup.

Kilka tygodni po turnieju w Australii Alex de Minaur niespodziewanie skomentował postawę Polaka.

Sprawdź, co irytuje australijskiego tenisistę w grze naszego rodaka.

Trudny powrót Huberta Hurkacza na korty

Styczniowy powrót wrocławianina do rywalizacji po kontuzji rozbudził apetyty kibiców, zwłaszcza po tym, jak poprowadził naszą kadrę do sukcesu w United Cup. Niestety, kolejne tygodnie okazały się pasmem niepowodzeń. W pierwszym turnieju wielkoszlemowym sezonu Polak pożegnał się z imprezą już w drugiej rundzie, ulegając niżej notowanemu Ethanowi Quinnowi. Później nadeszła seria trzech porażek z rzędu w początkowych fazach turniejów w Montpellier, Rotterdamie i Dubaju. Pomimo słabszej dyspozycji, Hubert Hurkacz i tak zdołał zapaść w pamięć jednemu z czołowych rywali.

Alex de Minaur bez ceregieli o Polaku

Mowa o Alexie de Minaurze, który obecnie plasuje się na szóstej pozycji w światowym rankingu. Australijczyk, będący największą gwiazdą tenisa w swojej ojczyźnie, musiał przełknąć gorycz porażki w United Cup, gdzie to właśnie Biało-Czerwoni powstrzymali gospodarzy. Choć w bezpośrednim starciu de Minaur zwyciężył po zaciętym, trzysetowym boju, to spotkanie z Hurkaczem pozostawiło w nim specyficzne odczucia. Tenisista postanowił szczerze opowiedzieć o nich przed kamerami.

- To, czego nie znoszę w Hubim Hurkaczu to to, jak wychodzi na kort... Podchodzi do serwisu chwiejnym krokiem, jakby w ogóle nie był zainteresowany. Podchodzi do linii, odbija piłkę kilka razy i dalej nie wygląda na zainteresowanego. A potem serwuje asa 234 km/h! To jest strasznie frustrujące - wypalił de Minaur przed kamerą ATP.

Oczywiście wypowiedź tę należy traktować z przymrużeniem oka, zwłaszcza że po ich ostatnim pojedynku Australijczyk wyrażał się o Polaku z dużym szacunkiem i cieszył się z jego powrotu do zdrowia. Obecne słowa to bardziej koleżeńska złośliwość w mediach. Warto przypomnieć, że we wspomnianym meczu nasz reprezentant posłał aż 19 asów serwisowych, podczas gdy de Minaur zanotował ich zaledwie 6.

- Okaż trochę pasji, dobra? Przynajmniej poczułbym się trochę lepiej po tym, jak już poślesz mi asa. Ale ty to robisz za każdym razem i robisz to tak, że wygląda zdecydowanie za łatwo. Nie lubię tego w tobie - zakończył Australijczyk.