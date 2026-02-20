Wiemy, kto jest największym faworytem Kaczyńskiego na kandydata na premiera

Jarosław Kaczyński potwierdził w "Radiu Maryja", że decyzja o kandydacie zapadła, lecz ogłoszenie nastąpi w marcu.

"Super Express" donosi, że wewnątrz partii stawiają Przemysława Czarnka na pozycji lidera tego wyścigu.

Lider Zjednoczonej Prawicy szuka "lokomotywy wyborczej", która zjednoczy środowisko i uciszy spory.

Obserwatorzy zastanawiają się, czy obecna niedostępność Czarnka to celowa strategia polityczna.

Prezes PiS podjął kluczową decyzję. Szczegóły wiosną

Wszelkie spekulacje przeciął lider Prawa i Sprawiedliwości. Podczas audycji w Radiu Maryja polityk jednoznacznie zadeklarował, że najważniejsze rozstrzygnięcie personalne ma już za sobą. Jego komunikat był stanowczy i nie pozostawiał miejsca na domysły.

"Nie ukrywam, że dokonałem już wyboru. Nie będę teraz mówił, o kogo chodzi. Każdy, kto dobrze życzy Polsce, zdaje sobie sprawę z tego, co się dzisiaj dzieje w kraju, w jakim kierunku idą różne wydarzenia w Unii Europejskiej" - stwierdził w wywiadzie prezes PiS.

Deklaracja ta oznacza definitywny koniec giełdy nazwisk wewnątrz ugrupowania. Partia wybrała twarz nadchodzącej kampanii, co ma zakończyć okres niepewności. Jarosław Kaczyński przyznał, że wyłonienie kandydata budziło w ostatnim czasie spore emocje w szeregach formacji.

Przemysław Czarnek faworytem w wyścigu o nominację

Choć oficjalna prezentacja nastąpi za kilka tygodni, informacje uzyskane przez dziennikarzy "Super Expressu" sugerują, że wybór padł na byłego ministra edukacji. Jarosław Kaczyński szukał polityka, który nie będzie tylko wizerunkowym dodatkiem, ale prawdziwym motorem napędowym działań politycznych. Przemysław Czarnek idealnie wpisuje się w definicję "lokomotywy wyborczej", o której wspominał prezes.

Polityk ten charakteryzuje się wyrazistością, co pozwala na skuteczną mobilizację twardego elektoratu konserwatywnego. Jego styl bycia i umiejętność prowadzenia ostrych debat medialnych mają narzucić ton kampanii, odbierając inicjatywę oponentom. Uzyskanie bezpośredniego namaszczenia od lidera partii dałoby mu również silną pozycję do zaprowadzenia porządku w szeregach ugrupowania, co jest obecnie priorytetem kierownictwa.

Czas na wygaszenie partyjnych konfliktów

Wskazanie konkretnej osoby ma na celu ucięcie dyskusji, które w ostatnim czasie negatywnie wpływały na postrzeganie Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpienie prezesa w toruńskiej rozgłośni było wyraźnym sygnałem dyscyplinującym dla działaczy, by zakończyć medialne przepychanki.

Domniemany kandydat jest nieuchwytny

Jedyna kobieta na giełdzie nazwisk PiS. Wymowna reakcja posłanki

Próby uzyskania stanowiska od samego zainteresowanego zakończyły się fiaskiem. Przemysław Czarnek przebywa obecnie na pielgrzymce i do wtorku pozostanie poza zasięgiem mediów. Brak komentarza sprawia, że karuzela domysłów będzie się kręcić jeszcze przez pewien czas. Wszystko stanie się jasne w marcu, kiedy to oficjalnie rozpocznie się decydujący etap walki wyborczej.

