Karol Nawrocki ma powody do świętowania. Niezwykła historia jego imienia

Symbolika imienia Karola Nawrockiego

Głowa państwa przyszła na świat 3 marca 1983 roku w Gdańsku. Rodzice, Elżbieta i Ryszard, dokonując wyboru imienia dla syna, kierowali się głębokim patriotyzmem i wiarą. Imię Karol nie było przypadkowe – stanowiło upamiętnienie Karola Wojtyły, który kilka lat wcześniej został papieżem. Fakt ten potwierdziła mama prezydenta w specjalnym nagraniu z okresu kampanii wyborczej, tłumacząc emocje towarzyszące tamtym chwilom.

Karol dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu. I szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski – mówiła pani Elżbieta Nawrocka.

Warto odnotować, że polityk posiada również drugie imię – Tadeusz. To właśnie nim posługiwał się w przeszłości, gdy publikował teksty pod pseudonimem literackim.

Trudne dorastanie na gdańskich Siedlcach

Dom rodzinny Nawrockich znajdował się na gdańskim osiedlu Siedlce. Ojciec przyszłego prezydenta pracował jako tokarz i angażował się w działalność opozycyjną w ramach Solidarności, matka zaś była introligatorką dbającą o ognisko domowe. Beztroskie dzieciństwo przerwała rodzinna tragedia – śmierć ojca, gdy Karol był jeszcze młodym chłopakiem. To bolesne wydarzenie zmusiło młodego chłopaka do szybszego dojrzewania i przejęcia roli głowy rodziny. Musiał wspierać owdowiałą matkę oraz opiekować się młodszą siostrą, Niną.

Kim jest siostra prezydenta?

Ważną postacią w życiu Karola Nawrockiego jest jego jedyna siostra, Nina, młodsza od niego o osiem lat. Szersza publiczność poznała ją dopiero w momencie ogłoszenia startu brata w wyborach prezydenckich. Nawrocki przedstawił ją wówczas jako wybitną specjalistkę od wypieków, określając mianem mistrzyni cukiernictwa. Nina Nawrocka towarzyszy bratu w najważniejszych momentach jego prezydentury. Była obecna podczas zaprzysiężenia w gmachu Sejmu oraz na Zamku Królewskim. Uczestniczyła również w audiencji u papieża Leona XIV, a niedawno wzięła udział w spotkaniu z Dodą w Pałacu Prezydenckim.

Edukacja i życie prywatne

Karol Nawrocki od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie historią oraz polityką. Jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (matura 2002), a następnie ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jego kariera naukowa zaowocowała obroną doktoratu dotyczącego oporu społecznego w województwie elbląskim w czasach PRL. Edukację uzupełnił w 2023 roku, kończąc studia podyplomowe MBA na Politechnice Gdańskiej. Prywatnie prezydent od ponad 15 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Martą Nawrocką. Para wychowuje troje dzieci: studenta i dziennikarza Daniela, nastoletniego Antoniego oraz najmłodszą córkę Kasię, która uczęszcza do szkoły podstawowej.

