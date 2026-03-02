Krwawe żniwo ataku na Iran. Donald Trump ujawnił termin zakończenia operacji

Irański Czerwony Półksiężyc informuje o tragicznej skali zniszczeń w 131 miastach i śmierci co najmniej 555 osób.

Siły amerykańskie tracą sprzęt i ludzi, a sojusznicza obrona Kuwejtu pomyłkowo strąciła trzy myśliwce F-15.

Według prognoz prezydenta USA, intensywne działania zbrojne mogą potrwać jeszcze cztery tygodnie.

Śmierć przywódcy Iranu i setki ofiar

Zmasowane uderzenie sił sprzymierzonych doprowadziło do dewastacji kluczowej infrastruktury oraz rezydencji władz Islamskiej Republiki. Pod gruzami biura zginął 86-letni ajatollah Ali Chamenei, który sprawował duchowe i polityczne przywództwo w kraju. Życia nie udało się uratować również jego małżonce, 85-letniej Mansure Chożaste. Według raportów Czerwonego Półksiężyca skala tragedii jest ogromna: ucierpiało ponad 130 ośrodków miejskich, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 555.

Teheran odpowiedział ogniem, celując w terytoria państw sąsiednich. W izraelskich miastach pod ostrzałem zginęło dziewięć osób, a irańskie drony i rakiety spadły także na Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt. Początkowo celem były bazy wojskowe, lecz później uderzono w infrastrukturę cywilną. W wyniku ataku bezzałogowców na placówkę w Kuwejcie śmierć poniosło czterech amerykańskich żołnierzy.

Donald Trump o stratach i czasie trwania wojny

Armia Stanów Zjednoczonych odnotowuje również straty sprzętowe, do których doszło w wyniku fatalnej pomyłki sojuszników. Systemy obrony przeciwlotniczej Kuwejtu omyłkowo zestrzeliły trzy myśliwce F-15 należące do USA. Na szczęście w tym incydencie nikt nie zginął, ponieważ piloci maszyn zdołali się w porę katapultować.

Konflikt wywołał natychmiastową reakcję rynków, windując ceny złota i ropy oraz powodując spadki na giełdach. Mimo kosztów ludzkich i finansowych Waszyngton nie zamierza przerywać ofensywy. Donald Trump podkreślił, że choć operacja wiąże się ze śmiercią żołnierzy, obecny bilans jest mniej tragiczny, niż przewidywano.