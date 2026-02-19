Kaczyński wybrał kandydata na premiera. Wiemy, kiedy ujawni to nazwisko

Jarosław Kaczyński wybiega myślami w przyszłość, planując strategię polityczną swojego obozu. Podczas ostatniej konferencji prasowej lider PiS zapowiedział wzmożoną aktywność partii, w tym cykl bezpośrednich spotkań z obywatelami, mający na celu prezentację programu. Prezes odniósł się również do spekulacji na temat ewentualnych koalicji, stanowczo ucinając plotki o sojuszu z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Kaczyński ocenił, że taka współpraca byłaby dla jego formacji kompromitująca i dysfunkcjonalna.

Mobilizacja struktur przed walką o parlament

Temat przygotowań do starcia wyborczego powrócił w czwartek, 19 lutego, kiedy to Jarosław Kaczyński był gościem na antenie Radia Maryja. Polityk nakreślił obecną sytuację wewnątrzpartyjną, zwracając uwagę na wyzwania stojące przed Prawem i Sprawiedliwością. Lider ugrupowania podkreślił, że nadchodzący okres wymaga od działaczy szczególnego zaangażowania i dyscypliny, a wewnętrzne ambicje muszą zejść na dalszy plan.

Prawo i Sprawiedliwość działa dziś w sytuacji szczególnej. W okresie przedwyborczym potrzebna jest zwiększona dyscyplina. Spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje - zaznaczył Kaczyński.

Prezes PiS przekazał również konkretne informacje dotyczące obsady kluczowego stanowiska w przyszłym rządzie. Decyzja w sprawie kandydata na premiera została już przez niego podjęta, choć wymaga jeszcze formalnych konsultacji z szerszym gronem partyjnym. Zgodnie z zapowiedzią Kaczyńskiego, nazwisko polityka wytypowanego na to stanowisko zostanie ujawnione w marcu: - Sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - powiedział prezes PiS.

Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem, członków naszej formacji – powiedział prezes PiS.

Cechy idealnego kandydata na szefa rządu

Jarosław Kaczyński precyzyjnie zdefiniował profil osoby, która ma poprowadzić partię do wyborczego sukcesu. Wskazał, że w obecnej sytuacji politycznej zasługi dla formacji są drugoplanowe, a kluczowa jest zdolność do przyciągnięcia wyborców. Lider PiS zaznaczył, że wybrany kandydat musi pełnić funkcję "lokomotywy wyborczej", zdolnej zjednoczyć patriotyczny elektorat.

Nasz kandydat na premiera musi pozwolić wygrać nam wybory. Musi być lokomotywą wyborczą. Zasługi są ważne, ale dziś najważniejsze jest zwycięstwo i zjednoczenie elektoratu patriotycznego - stwierdził Kaczyński.

W kontekście programu wyborczego prezes PiS stawia na pragmatyzm i wiarygodność. Jego zdaniem propozycje przedstawiane Polakom muszą być możliwe do zrealizowania. Kaczyński zapewnił, że partia nie będzie składać obietnic bez pokrycia, skupiając się na realnych rozwiązaniach problemów.

