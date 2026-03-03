Rakieta uderzyła w halę pełną ludzi. Tragiczna śmierć młodych siatkarek

Tragiczny bilans ataku w prowincji Fars

Tragiczne wieści zostały zweryfikowane przez lokalną administrację i stację telewizyjną SNN. Z ustaleń wynika, że na terenie irańskiej prowincji Fars spadły cztery pociski, z których jeden trafił bezpośrednio w halę sportową w Lamerd. W obiekcie odbywał się wówczas trening oraz mecz sparingowy. Potwierdzono śmierć 20 młodych zawodniczek, a bilans ten może wzrosnąć ze względu na krytyczny stan wielu poszkodowanych, którzy trafili do szpitali. Szacuje się, że łącznie ucierpiało około 100 osób.

Reakcja FIVB na doniesienia z Iranu

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zareagowała błyskawicznie, publikując na swojej stronie internetowej oficjalne stanowisko. Władze światowej siatkówki złożyły kondolencje bliskim ofiar tej katastrofy.

„FIVB jest zszokowana i niezwykle zaniepokojona doniesieniami o śmierci młodych siatkarek w Iranie. Wyrażamy najgłębsze współczucie i składamy kondolencje rodzinom ofiar oraz wszystkim dotkniętym tą rozwijającą się kryzysową sytuacją. Ponadto dziesiątki tysięcy członków naszej ogromnej siatkarskiej rodziny w regionie zostało zmuszonych do opuszczenia domów i stoją w obliczu bardzo niepewnej przyszłości. Obecnie głównym priorytetem FIVB jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim siatkarzom, trenerom, pracownikom i wolontariuszom przebywającym w regionie lub odwiedzającym go, którzy znaleźli się w środku konfliktu.”

Działania humanitarne federacji

W dalszej części komunikatu poinformowano o powołaniu specjalnej grupy zadaniowej. Jej celem jest przyspieszenie działań o charakterze humanitarnym, co ma odbywać się przy ścisłej kooperacji z rządami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi właściwymi instytucjami.

„FIVB mocno wierzy w znaczenie współpracy, dialogu, pokoju i solidarności. Zgodnie z tymi wartościami FIVB apeluje do społeczności międzynarodowej o pomoc w deeskalacji napięcia i poszukiwanie pokojowego rozwiązania” - czytamy w oświadczeniu.