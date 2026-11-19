Wykreślenie systemu antyoblodzeniowego z wymagań przetargowych potwierdza Radiu ESKA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pytania naszych dziennikarzy o przyczyny i podstawy takiej decyzji pozostały jednak jak dotąd bez odpowiedzi.

Zobacz: Donald Tusk otrzymał list od światowych liderów AI. Zaprasza ich do Warszawy

O opinię w tej sprawie zapytaliśmy pilota. Nasz rozmówca nie pozostawia złudzeń, że brak tego zabezpieczenia, znacznie ograniczy zdolności operacyjne maszyny. Jak zaznacza - nawet przy temperaturze kilku stopni na plusie może dojść do oblodzenia maszyny. To może nie tylko uniemożliwić jej start, ale też ograniczyć bezpieczeństwo załogi w trakcie lotu, jeśli warunki nagle się pogorszą.

Sprawdź: Kasia Tusk drwi z Karola Nawrockiego. Wigilijne rodzinne spotkanie nie dojdzie do skutku?

Termin składania ofert na śmigłowce dla Straży Granicznej minął 4 listopada. Do tego czasu wpłynęły trzy oferty od potencjalnych dostawców.

Według wcześniejszych zapowiedzi rządu – maszyny mają zostać sfinansowane z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. MSWiA i SG nie odpowiedziały nam, czy planują rozstrzygnąć go jeszcze w tym roku.