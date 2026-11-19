W mediach społecznościowych pojawiła się informacja od premiera Donalda Tuska dotycząca istotnej korespondencji, która wpłynęła do jego kancelarii. Chodzi o list otwarty zaadresowany do przywódców wszystkich krajów Unii Europejskiej, pod którym podpisało się 59 europejskich ekspertów, naukowców i reprezentantów biznesu. Szef polskiego rządu nazwał autorów pisma czołowymi liderami rozwoju sztucznej inteligencji oraz „najważniejszymi postaciami”.

Na platformie X premier odniósł się do sprawy krótko. „Rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje. Czas działać” – napisał szef rządu. Donald Tusk postanowił działać natychmiast i ogłosił, że sygnatariusze listu otrzymali już zaproszenie do Warszawy na zbliżający się styczeń.

Galeria poniżej: Premierzy w Super Expressie: Szydło, Morawiecki, Kaczyński i Tusk

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Donald Tusk organizuje szczyt AI w Warszawie. Pięć priorytetów dla Unii Europejskiej

Zwracający się do europejskich liderów specjaliści wzywają do natychmiastowego podjęcia kroków, które wzmocnią konkurencyjność Starego Kontynentu i pozwolą uniknąć pozostania w tyle za globalnymi mocarstwami. Autorzy korespondencji wyznaczyli pięć głównych obszarów działania, obejmujących wsparcie dla europejskich przedsiębiorstw technologicznych, uproszczenie regulacji prawnych, budowę nowoczesnych centrów badawczych, wypracowanie wspólnej strategii oraz zwiększenie finansowania z budżetów publicznych i prywatnych. Eksperci podkreślają, że kluczowe rozstrzygnięcia muszą zapaść podczas negocjacji unijnego budżetu na lata 2028–2034, co uchroni Europę przed utratą suwerenności technologicznej oraz pozwoli jej rywalizować z Chinami i USA.

Zaproszenie wystosowane przez premiera stanowi zaledwie wstęp do szerszych działań Polski w obszarze nowych technologii. Z komunikatów rządowych wynika, że na początku 2027 roku w Warszawie zaplanowano organizację Szczytu Wysokiego Szczebla w sprawie AI. Donald Tusk zaapelował już do pozostałych przywódców państw europejskich o aktywne zaangażowanie się w to przedsięwzięcie.

Otrzymałem list od najważniejszych postaci świata sztucznej inteligencji - czołowych liderów rozwoju AI, naukowców i przedsiębiorców. Dlatego już w styczniu zapraszam ich do Warszawy. Rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje. Czas działać.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026

Nowe projekty technologiczne w Europie. Czym jest strategia „Airbus dla AI”

Spotkanie na szczycie w stolicy Polski ma położyć podwaliny pod dwa wielkie przedsięwzięcia, których celem jest zagwarantowanie Europie niezależności technologicznej. Pierwsza z inicjatyw nosi roboczą nazwę „EMBL dla AI” i przewiduje powołanie elitarnej jednostki badawczej skupiającej wybitne talenty, którym zostanie udostępniona potężna moc obliczeniowa.

Kolejnym elementem tego planu jest koncepcja określana jako „Airbus dla AI”. Zakłada ona utworzenie ogólnoeuropejskiego konsorcjum odpowiedzialnego za implementację sztucznej inteligencji w przemyśle oraz w sektorze technologii autonomicznych. Działania zakrojone na tak szeroką skalę mają umożliwić Europie nawiązanie realnej walki konkurencyjnej z technologicznymi gigantami ze Stanów Zjednoczonych oraz Chin.

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