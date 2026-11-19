• Szef rządu Donald Tusk negatywnie ocenił negocjacje w sprawie resetu Trybunału Konstytucyjnego, a warunki stawiane przez Jarosława Kaczyńskiego nazwał „politycznymi dowcipami”.

• W trakcie czwartkowej konferencji, 19 listopada, premier podważył celowość prowadzonych rozmów, oceniając, że „nie mają żadnego związku z rzeczywistością”, a sama zmiana konstytucji jest zbędna.

• Prezes PiS Jarosław Kaczyński uzależnił poparcie swojej partii dla resetu TK od utworzenia prezydenckiego rządu technicznego.

• Dzień wcześniej, w środę 18 listopada, stojący na czele Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że biorący udział w rozmowach politycy wypracowali konsensus w około 70 procentach omawianych kwestii dotyczących Trybunału.

Donald Tusk odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie TK

Według Donalda Tuska rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego wcale nie wymaga nowelizacji ustawy zasadniczej. W czwartek, 19 listopada, tuż przed podróżą do Berlina, szef rządu skomentował negocjacje, które Zbigniew Bogucki prowadzi z reprezentantami klubów parlamentarnych. Premier odniósł się także do ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego, który zgodę Prawa i Sprawiedliwości na reset TK powiązał z koniecznością utworzenia prezydenckiego gabinetu technicznego.

Prezes Rady Ministrów uciął spekulacje i odmówił głębszego analizowania propozycji wysuniętej przez lidera PiS.

„No to może nie koncentrujmy się na politycznych dowcipach, bo tylko w takiej kategorii mogę ocenić to, co ostatnio mówią liderzy PiS i Jarosław Kaczyński, więc szkoda naszego czasu, tak sądzę” – stwierdził Tusk.

Szef rządu podkreślił, że jego pogląd na dalsze losy Trybunału jest stały. Tłumaczył, że wyjście z obecnego impasu musi opierać się na respektowaniu już obowiązującej konstytucji, a nie na budowaniu zupełnie nowych konstrukcji politycznych.

„Bardzo mi zależy na tym, żeby to konstytucja, przepisy i dobre obyczaje, żeby to znowu wróciło jako główne kryteria działania państwa polskiego” – powiedział.

Donald Tusk krytykuje rozmowy u prezydenta Karola Nawrockiego

Szef rządu skomentował także spotkania zainicjowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Już od poniedziałku reprezentanci części formacji politycznych dyskutują z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim na temat projektów przebudowy Trybunału Konstytucyjnego.

Donald Tusk poddał jednak w wątpliwość celowość ustalania zmian ustrojowych w ramach partyjnych narad.

„O tym, jak wygląda ustrój polski, nie mogą decydować partyjne rozmowy w Pałacu Prezydenckim” – podkreślił.

Premier zadeklarował szacunek wobec decyzji ugrupowań biorących udział w tych spotkaniach. Jednocześnie wyraził sceptycyzm co do tego, czy prowadzone negocjacje doprowadzą do faktycznej nowelizacji konstytucji.

„Ja szanuję decyzje tych, którzy z panem Boguckim rozmawiają, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością” – ocenił.

Szef rządu zwrócił uwagę na barierę, jaką jest zebranie wymaganej większości w parlamencie. W jego ocenie modyfikowanie ustawy zasadniczej pod kątem działania Trybunału jest bezcelowe, gdyż obecne przepisy konstytucyjne w pełni normują ten obszar.

W opinii Tuska obecni sędziowie TK mają możliwość orzekania w oparciu o aktualne przepisy. Takie podejście do legalności składu sędziowskiego odrzucają jednak politycy PiS oraz otoczenie prezydenta.

Jarosław Kaczyński stawia warunek. Chce rządu technicznego

Przed wypowiedzią premiera swoje stanowisko w kwestii resetu TK przedstawił Jarosław Kaczyński. W czwartek lider Prawa i Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym skomentował wypracowywane w Kancelarii Prezydenta założenia reformy.

Szef PiS dał zielone światło dla zmian, ale uzależnił to od odsunięcia od władzy gabinetu Donalda Tuska.

„Propozycja resetu byłaby do zaakceptowania, ale tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny” – napisał prezes PiS.

W ocenie Kaczyńskiego powołanie takiego rządu stanowiłoby gwarancję praworządności oraz zorganizowania wyborów do parlamentu w terminie przewidzianym przez konstytucję.

Lider Zjednoczonej Prawicy ocenił ponadto, że omawiane projekty zmian mogą faworyzować obecny obóz władzy. Oskarżył koalicję rządzącą o próbę zdominowania procedury wyłaniania nowego składu sędziowskiego w Trybunale.

Oznacza to, że bez utworzenia gabinetu technicznego Prawo i Sprawiedliwość odrzuci koncepcję resetu.

Czwartkowa deklaracja prezesa PiS mocno utrudnia dalsze rozmowy, gdyż nowelizacja ustawy zasadniczej wymaga poparcia dwóch trzecich posłów w obecności minimum połowy ustawowego składu Sejmu.

Zbigniew Bogucki o negocjacjach w sprawie TK. Uzgodniono 70 procent zmian

Kolejna tura rozmów poświęconych przyszłości Trybunału Konstytucyjnego odbyła się w Kancelarii Prezydenta w środę, 18 listopada. Po zakończeniu obrad Zbigniew Bogucki ogłosił, że strony osiągnęły konsensus w około 70 procentach omawianych propozycji.

Prezydencki minister wyjaśnił, że przedstawione koncepcje scalono w jeden dokument roboczy. Zastrzegł jednocześnie, że na tym etapie nie jest w stanie zapewnić o wypracowaniu ostatecznego kompromisu.

Przy stole negocjacyjnym zasiadają reprezentanci PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji, partii Razem, Rozwoju Plus, Konfederacji Korony Polskiej i innych mniejszych kół poselskich. Zaproszenie na spotkania zignorowali natomiast politycy Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

Jednym z głównych punktów odniesienia w rozmowach jest propozycja ludowców, która przewiduje przerwanie kadencji dotychczasowych sędziów TK i jednorazowe powołanie nowej, 15-osobowej grupy przez Zgromadzenie Narodowe.

Zgodnie z tym założeniem zgłaszanie kandydatów wymagałoby akceptacji głowy państwa, a sam wybór większości trzech piątych głosów. Koncepcja PSL wprowadza też rotacyjność nowych członków TK, z których pięciu pełniłoby funkcję przez trzy lata, kolejnych pięciu przez sześć lat, a ostatnia piątka przez dziewięć lat.

Na czwartek na godzinę 13.30 politycy PSL zwołali w gmachu Sejmu konsultacje społeczne poświęcone ich projektowi. Z kolei o godzinie 18.00 w Kancelarii Prezydenta odbędzie się następna runda negocjacji z udziałem Zbigniewa Boguckiego.

Reset Trybunału Konstytucyjnego dzieli koalicję rządzącą

Obecność przedstawicieli PSL oraz Polski 2050 na spotkaniach u prezydenta obnaża odmienne podejście partnerów koalicyjnych do metod zażegnania sporu wokół TK.

Liderzy tych formacji, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, stoją na stanowisku, że szeroki kompromis polityczny jest niezbędny, by przywrócić autorytet Trybunałowi. Z kolei Donald Tusk kładzie nacisk na odblokowanie bieżącej działalności obecnych sędziów TK, których powołanie uważa za w pełni legalne.

Szef rządu zapowiadał już wcześniej, że nie będzie utrudniał działań swoim partnerom z koalicji. Stwierdził wręcz, że wypracowanie ugody popieranej przez wszystkie siły polityczne byłoby optymalnym scenariuszem.

Z czwartkowych słów premiera wynika jednak jasno, że nie daje on szans na sukces trwającym właśnie rozmowom.

Aby projekt nowelizacji konstytucji w ogóle trafił do laski marszałkowskiej, musi go podpisać minimum 92 parlamentarzystów. Po ewentualnym uchwaleniu przez Sejm zmiany wymagają jeszcze akceptacji bezwzględną większością głosów w Senacie.

Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, który żąda dymisji rządu w zamian za poparcie resetu, tworzy kolejną barierę dla negocjatorów. Nawet jeśli Zbigniew Bogucki informuje o dużym zaawansowaniu prac, wypracowanie wspólnego tekstu nie gwarantuje jeszcze wdrożenia samej reformy w życie.

7