Spis treści Kasia Tusk kpi z Karola Nawrockiego. Wspomniała o choince i spotkaniu w Sopocie

Cała sprawa miała swój początek 11 listopada w Szczecinie, gdzie odbywał się uroczysty chrzest promu M/F „Bursztyn”. To właśnie podczas tego wydarzenia Donald Tusk zdecydował się na niespodziewany krok i publicznie zwrócił się do Karola Nawrockiego. Szef polskiego rządu zaproponował prezydentowi wspólne łamanie się opłatkiem w swoim prywatnym mieszkaniu w Sopocie.

„Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy, moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem” – powiedział Donald Tusk.

Kasia Tusk kpi z Karola Nawrockiego. Wspomniała o choince i spotkaniu w Sopocie

Prezydent nie udzielił jeszcze bezpośredniej, oficjalnej odpowiedzi, jednak napięcie wokół tej inicjatywy wyraźnie rośnie. W sprawę zaangażowała się córka szefa rządu, Kasia Tusk, która za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie pokazała przygotowania do nadchodzących świąt. Relacjonując proces dekorowania sopockiego mieszkania, zamieściła wyjątkowo złośliwy komentarz wymierzony w Karola Nawrockiego.

We wpisie opublikowanym przez Kasię Tusk czytamy: „Moja choinka może w tym roku odetchnąć z ulgą. Pewien zaproszony gość nie przyjedzie jednak do Sopotu na przedświąteczny opłatek, więc nikt nie każe jej wynosić się z salonu z powodu niemieckich korzeni”.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak zmieniło się mieszkanie Kasi Tusk

Córka premiera mnie przekonała, że jego zaproszenie dla prezydenta było szczere. https://t.co/w1dBZ0hy9Q— kataryna 🇵🇱 (@katarynaaa) November 17, 2026

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