- Podczas konferencji prasowej 19 listopada premier Donald Tusk skrytykował słowa rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, które dotyczyły zmyślonej gali bokserskiej z udziałem Karola Nawrockiego.

- Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego zastanawiał się publicznie, czy politycy obozu rządzącego są powiązani z internetową promocją imprezy „NowRocky Boxing Night”, zapowiadanej na 20 lutego 2027 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

- Szef rządu ocenił te podejrzenia jako „niepoważne i kompromitujące”, stanowczo wykluczając udział swoich ministrów w tego typu prowokacji.

- Już kilka tygodni wcześniej Kancelaria Prezydenta oficjalnie powiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o fałszywym wydarzeniu.

Donald Tusk odpowiada na sugestie Rafała Leśkiewicza w sprawie gali

Premier zabrał głos w sprawie zamieszania wokół fikcyjnej gali bokserskiej „NowRocky Boxing Night”, do której promocji użyto wizerunku Karola Nawrockiego. W czwartek, 19 listopada, przed wylotem do Berlina, dziennikarze zapytali szefa rządu o słowa Rafała Leśkiewicza. Rzecznik prezydenta publicznie dociekał bowiem, czy przedstawiciele obozu władzy mają związek ze stworzeniem witryny reklamującej tę imprezę.

Prezes Rady Ministrów jednoznacznie skomentował te spekulacje. Donald Tusk uznał je za całkowicie niepoważne i kategorycznie wykluczył scenariusz, w którym członkowie jego rządu mieliby organizować prowokację wymierzoną w głowę państwa.

– Natomiast jeszcze bardziej niepoważne i kompromitujące jest insynuowanie, że: »nie wiem, co Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską« – powiedział premier.

Szef rządu skomentował także samą ideę organizacji wydarzenia sportowego z udziałem prezydenta. Zaznaczył, że od pierwszej chwili nie wierzył w prawdziwość doniesień o tym przedsięwzięciu.

– Od początku sądziłem, że to nieprawdopodobne, że w czasach, które wymagają 24 godzin na dobę koncentracji na sprawach państwowych, żeby prezydent bawił się w patronaty nad galami bokserskimi – stwierdził.

Polityk podkreślił również, że cała ta historia wcale go nie śmieszy. Zdaniem premiera szczególnie naganne jest przypisywanie rządzącym politycznych intencji w szerzeniu dezinformacji.

Rafał Leśkiewicz pyta polityków koalicji o fałszywą stronę internetową

Wypowiedź Donalda Tuska stanowiła bezpośrednią reakcję na środowy post Rafała Leśkiewicza w serwisie X. Przedstawiciel głowy państwa zwrócił w nim uwagę na duże zainteresowanie polityków koalicji rządzącej witryną, która promowała nieistniejącą galę.

„Widząc aktywność polityków obozu władzy wokół tematu boxing.nowrockywarsaw, zadaję otwarte pytanie - czy ktoś z Was maczał w tym palce?” – napisał Leśkiewicz.

W swoim wpisie urzędnik nie przedstawił jednak żadnych dowodów, które świadczyłyby o tym, że przedstawiciele rządu brali udział w tworzeniu witryny lub promowaniu fikcyjnej imprezy.

Już wcześniej rzecznik Pałacu Prezydenckiego zapewniał, że Kancelaria Prezydenta całkowicie odcina się od tego przedsięwzięcia, natomiast wizerunek Karola Nawrockiego wykorzystano w tym przypadku bezprawnie.

Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka tygodni wcześniej. Gdy o internetowej promocji zrobiło się głośno, Leśkiewicz zadeklarował wysłanie kolejnego pisma do służb.

Reprezentant prezydenta domaga się wykrycia twórców fałszywej witryny oraz osób, które celowo wprowadzają w błąd potencjalnych nabywców biletów.

Karol Nawrocki i Manny Pacquiao na gali w Łodzi? Zarządcy Atlas Areny dementują

Całe zamieszanie wybuchło w momencie uruchomienia witryny internetowej, która zapowiadała wydarzenie „NowRocky Boxing Night”. Z opublikowanych tam treści wynikało, że impreza została zaplanowana na 20 lutego 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Autorzy grafik reklamowych posłużyli się zdjęciami prezydenta Karola Nawrockiego i słynnego filipińskiego boksera Manny'ego Pacquiao. Według zapowiedzi obaj mężczyźni mieli pojawić się na wydarzeniu w roli gości specjalnych.

Głowa państwa faktycznie widziała się z utytułowanym pięściarzem przy okazji niedawnej delegacji na Filipinach. Polityk i sportowiec odbyli wtedy wspólny trening bokserski, a wideo z tego spotkania opublikowano w sieci, co jednak w żaden sposób nie dowodzi ich obecności na gali w naszym kraju.

Na witrynie reklamującej fikcyjne wydarzenie uruchomiono nawet opcję zakupu wejściówek. Za najtańszy bilet organizatorzy żądali tam kwoty 149 złotych.

Przedstawiciele łódzkiej Atlas Areny kategorycznie zdementowali jednak pogłoski, jakoby w ich obiekcie miała zostać zorganizowana tego typu impreza sportowa.

– My absolutnie nic o tym nie wiemy, nie mamy z tym nic wspólnego – powiedziała Alicja Sitek, brand manager Atlas Areny, w rozmowie z WP SportoweFakty.

Reprezentantka łódzkiej hali wyjaśniła ponadto, że na dzień 20 lutego 2027 roku obiekt ma już w planach jubileuszowy występ Piotra Rubika. W grafiku imprez w ogóle nie figuruje natomiast żadna gala bokserska.

Zespół prawny zarządzający obiektem zamierza podjąć kroki w celu wykasowania nazwy hali z witryny promującej zmyśloną imprezę.

Spółka NOWROCKY odcina się od gali bokserskiej z wizerunkiem prezydenta

W czwartek oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawiła również firma NOWROCKY. Jej nazwa brzmi bardzo podobnie do znaku, którym posłużyli się twórcy fałszywej promocji w sieci.

Przedsiębiorstwo stanowczo oświadczyło, że nie łączą go żadne relacje z portalem NowrockyWarsaw.com ani z osobami, które odpowiadają za administrację tej strony.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że publikowane w tym serwisie propozycje biznesowe oraz zapowiedzi wydarzeń w żadnym wypadku nie są projektami należącymi do spółki.

Reprezentanci firmy zaznaczyli także, że nigdy nie udzielali administratorom tej strony zgody na wykorzystywanie znaku towarowego NOWROCKY.

Komunikat wydany przez spółkę stanowi kolejny dowód na to, że promowane wydarzenie nie ma nic wspólnego ani z Pałacem Prezydenckim, ani z firmami, których oznaczenia bezprawnie umieszczono na plakatach.

ABW bada sprawę fałszywej gali z udziałem Karola Nawrockiego

Urzędnicy z Kancelarii Prezydenta traktują internetową promocję wydarzenia jako usiłowanie wyłudzenia pieniędzy. Największe zastrzeżenia budzi fakt bezprawnego użycia twarzy Karola Nawrockiego do reklamy fikcyjnej gali oraz prowadzenie sprzedaży wejściówek na imprezę, której nie ma w grafiku łódzkiej hali.

Na ten moment śledczym nie udało się jeszcze ustalić tożsamości twórców witryny ani zweryfikować, czy ktokolwiek z internautów stracił gotówkę na zakupie fałszywych biletów.

Brakuje także jakichkolwiek poszlak, które potwierdzałyby zaangażowanie polityków obozu władzy w stworzenie tej strony.

Podczas gdy premier Donald Tusk stanowczo ucina spekulacje na ten temat, otoczenie prezydenta domaga się szybkiej interwencji służb państwowych. Wykrycie sprawców tego oszustwa oraz wyjaśnienie wątku bezprawnego użycia wizerunku Karola Nawrockiego spoczywa teraz na odpowiednich organach.

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