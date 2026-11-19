Spór o Trybunał Konstytucyjny i blokada kont przez NBP

Konflikt wokół władzy w Trybunale Konstytucyjnym bezpośrednio uderzył w finanse tego organu. Narodowy Bank Polski podjął decyzję o całkowitym zatrzymaniu realizacji zleceń płatniczych z rachunków TK. Ograniczenia dotyczą wszystkich dyspozycji finansowych, bez względu na to, kto próbuje je zlecić.

Jak tłumaczy wiceprezes NBP Przemysław Litwiniuk, do instytucji wpłynęły wykluczające się nawzajem pisma określające to, kto ma prawo zarządzać pieniędzmi Trybunału Konstytucyjnego. Jedna grupa dokumentów wskazywała na osoby działające z ramienia prezesa Bogdana Święczkowskiego, natomiast druga prezentowała zupełnie inne stanowisko w tej sprawie.

„Jeżeli dochodzi do zbieżnego ubiegania się o możliwość dysponowania środkami przez dwie konkurencyjne osoby i każda z nich dokumentuje się określonymi uprawnieniami, które są ze sobą sprzeczne, to naszym obowiązkiem jest wstrzymać czasowo możliwość obsługi takiego rachunku” – wyjaśnił Litwiniuk.

Przemysław Litwiniuk odrzuca zarzuty o motywy polityczne

Wiceszef banku centralnego stanowczo zaznaczył, że podjęte przez NBP kroki nie mają charakteru politycznego. Instytucja finansowa nie planuje również wchodzić w rolę arbitra decydującego o tym, kto w świetle prawa jest faktycznym szefem Trybunału.

Według słów Litwiniuka, bank centralny działa ściśle w granicach obowiązujących przepisów, w tym Prawa bankowego, ustawy o NBP oraz ustawy o usługach płatniczych. Równie istotne są w tym przypadku zapisy samej umowy zawartej bezpośrednio z TK oraz wewnętrzny regulamin prowadzenia kont.

Wiceprezes ocenił, że w analogicznej sytuacji dokładnie tak samo zachowałby się każdy bank komercyjny. Każda instytucja finansowa musi mieć bowiem absolutną pewność co do tego, kto jest legalnie upoważniony do wydawania dyspozycji dotyczących zgromadzonych na koncie środków.

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NBP czeka na wyrok sądu w sprawie rachunków Trybunału Konstytucyjnego

Co musi się stać, aby obecny pat został przełamany? Wiceprezes NBP wskazuje, że strony sporu rywalizujące o dostęp do bankowych rachunków Trybunału muszą jak najszybciej dostarczyć jednoznaczne dokumenty. Najlepszym scenariuszem byłoby potwierdzenie ich pełnomocnictw za pomocą wiążącego rozstrzygnięcia sądowego.

Jako jedną z dróg wyjścia z kryzysu Litwiniuk podał złożenie pozwu w oparciu o art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Zdobycie stosownego zabezpieczenia sądowego w tym trybie otworzyłoby drogę do odblokowania pieniędzy i wznowienia standardowej obsługi kont TK.

„Oczekujemy, że konkurujące o to prawo osoby przedłożą w trybie pilnym stosowne umocowanie, najlepiej potwierdzone stosownym orzeczeniem sądu, które będzie dla nas wiążące” – powiedział wiceprezes NBP.

Trybunał Konstytucyjny nie może opłacać faktur

Zablokowanie dostępu do pieniędzy przełożyło się już na poważne kłopoty w codziennym funkcjonowaniu instytucji. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która kieruje pracami TK, przyznała, że organ utracił możliwość bieżącego opłacania swoich zobowiązań. Problem dotyczy między innymi nieuregulowanych faktur wystawianych przez firmy zewnętrzne za zrealizowane usługi.

Narodowy Bank Polski niezmiennie deklaruje pełną neutralność wobec trwającego konfliktu. Przemysław Litwiniuk zagwarantował, że instytucja nie ulegnie żadnym naciskom politycznym ani pozamerytorycznym. Ciężar zakończenia tego paraliżu spoczywa obecnie wyłącznie na osobach, które toczą spór o prawo do reprezentowania Trybunału.