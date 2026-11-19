W nocy z niedzieli na poniedziałek, według wstępnego planu, na obiekcie w Wiśle Malince rozpocznie się proces produkcji śniegu na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Organizatorzy na skoczni imienia Adama Małysza podkreślają, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zawody odbyły się na śniegu.

„W piątek chcemy rozłożyć siatki, które potem podtrzymują śnieg. Myślę, że uda nam się skończyć prace do wieczora. Następnie zajmiemy się przygotowaniem sprzętu. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura ma być już taka, że będzie możliwe rozpoczęcie zaśnieżenia” – poinformował prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz.

Wymagania sprzętowe i termin rywalizacji

Aby wyprodukować dostatecznie dużo śniegu, niezbędne są co najmniej trzy lub cztery mroźne noce. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia konkursów jest to, aby na całym zeskoku znalazła się 30-centymetrowa ubita warstwa śniegu, co daje objętość około 2800 metrów sześciennych.

Na razie brakuje imiennych zgłoszeń do konkursów, ale według wstępnych informacji w Wiśle mają wystartować wszyscy najlepsi zawodnicy. Na początku grudnia odbędą się tam po dwa konkursy indywidualne. Zmagania kobiet zaplanowano na 4 i 5 grudnia, a mężczyźni będą rywalizować 5 i 6 grudnia.