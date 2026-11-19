Sztuczna inteligencja w Europie. Donald Tusk reaguje na list otwarty

Współczesny świat doświadcza technologicznego przełomu na niespotykaną dotąd skalę. Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji rewolucjonizuje kolejne sektory przemysłu, biznesu oraz naszego życia codziennego. W tym samym czasie Stary Kontynent napotyka jednak poważne trudności w nawiązaniu równej walki z globalnymi liderami nowoczesnych technologii.

Szef polskiego rządu zamierza podjąć kroki, które odwrócą ten niekorzystny trend. Donald Tusk zapowiedział zaproszenie do Warszawy kluczowych postaci europejskiego sektora AI już w nadchodzącym styczniu. Bezpośrednim bodźcem do podjęcia tej inicjatywy stał się list otwarty, pod którym podpisało się 59 przedstawicieli biznesu, naukowców oraz ekspertów.

Donald Tusk organizuje szczyt AI w Warszawie po apelu naukowców

O swoich planach prezes Rady Ministrów poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Polityk wyjaśnił, że czołowi reprezentanci branży sztucznej inteligencji wystosowali do niego specjalny apel, w którym wzywają do podjęcia stanowczych kroków wspierających rozwój europejskiego sektora technologicznego.

„Otrzymałem list od najważniejszych postaci świata sztucznej inteligencji – czołowych liderów rozwoju AI, naukowców i przedsiębiorców. Dlatego już w styczniu zapraszam ich do Warszawy” – napisał Donald Tusk na platformie X.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Unia Europejska nie może pozwolić sobie na dalszą zwłokę w procesie decyzyjnym. „Rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje; czas działać” – zaznaczył premier.

O wadze problemu premier mówił również w czwartek podczas briefingu prasowego po zakończeniu rozmów w Berlinie. Donald Tusk przekonywał wówczas, że transformacja wywołana przez sztuczną inteligencję nie jest sprawą odległej przyszłości, lecz procesem trwającym tu i teraz, który stale nabiera tempa.

Europa przegrywa wyścig o sztuczną inteligencję z USA i Chinami

Polski premier przestrzega jednocześnie przed bardzo groźnymi skutkami niekontrolowanego postępu technologicznego. Zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji dotyczą nie tylko rynku pracy i codziennego życia obywateli, ale uderzają bezpośrednio w bezpieczeństwo poszczególnych państw.

„Życie każdego człowieka może się zmienić w bardzo negatywny sposób, jeśli nie zapanujemy we właściwy sposób nad rozwojem sztucznej inteligencji” – powiedział szef rządu.

Według Donalda Tuska pojedyncze kraje członkowskie Unii Europejskiej nie mają szans na nawiązanie równorzędnej walki ze światowymi mocarstwami. Europa wyraźnie ustępuje dziś pola Stanom Zjednoczonym oraz Chinom, dlatego jedynym rozwiązaniem jest zjednoczenie sił i podjęcie wspólnych działań przez całą Wspólnotę.

Szef polskiego rządu ocenił także, że zawarcie globalnego paktu między USA a Chinami w sprawie ograniczenia niebezpiecznych kierunków rozwoju AI jest mało prawdopodobne. W tej sytuacji kraje europejskie muszą we własnym zakresie zatroszczyć się zarówno o kwestie bezpieczeństwa, jak i o zbudowanie swojej przewagi konkurencyjnej.

Rafał Brzoska, Piotr Sankowski i Mati Staniszewski wśród sygnatariuszy apelu o AI

W ocenie premiera nasz kraj posiada solidne fundamenty, aby stać się jednym z kluczowych punktów na technologicznej mapie Starego Kontynentu. Donald Tusk wskazał na ogromny wkład polskich badaczy, menedżerów oraz przedsiębiorców, którzy już teraz odgrywają niezwykle istotną rolę w globalnym procesie kształtowania sztucznej inteligencji.

Pod apelem skierowanym do europejskich liderów podpisali się wybitni polscy specjaliści. W gronie sygnatariuszy znaleźli się szef InPostu Rafał Brzoska, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor UW Piotr Sankowski oraz Mati Staniszewski, będący prezesem i współtwórcą firmy ElevenLabs. Szef rządu wyraził nadzieję, że w styczniowym spotkaniu w stolicy weźmie udział kilkudziesięciu autorów tego dokumentu.

Projekty „EMBL dla AI” oraz „Airbus dla AI” na szczycie w Warszawie

Z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika, że nadchodzące wydarzenie w stolicy nie ograniczy się do standardowej wymiany poglądów między politykami a specjalistami. Uczestnicy warszawskiego szczytu skupią się na omówieniu dwóch wielkich inicjatyw technologicznych.

Pierwsze z planowanych przedsięwzięć nosi roboczą nazwę „EMBL dla AI”. Projekt ten zakłada powołanie nowoczesnego europejskiego centrum badawczego na światowym poziomie, które skupi w jednym miejscu wybitnych naukowców, ekspertów, odpowiedni kapitał oraz potężną moc obliczeniową w celu tworzenia autorskich modeli sztucznej inteligencji.

Druga propozycja została określona mianem „Airbus dla AI”. Inicjatywa ta ma doprowadzić do zawiązania ogólnoeuropejskiego konsorcjum pracującego nad sztuczną inteligencją dla przemysłu oraz świata fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii autonomicznych i systemów rewolucjonizujących działanie fabryk.

Apel 59 ekspertów o rozwój AI i budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034

Wspomniany wcześniej list otwarty, podpisany przez 59 przedstawicieli nauki i europejskiego biznesu, zawiera konkretne wytyczne dla polityków. Sygnatariusze dokumentu wyznaczyli pięć priorytetowych obszarów działania, które obejmują redukcję barier prawnych, pomoc dla rodzimych spółek technologicznych, wzrost nakładów finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, rozbudowę wiodących instytutów badawczych oraz wdrożenie jednolitej strategii konkurencyjności.

Eksperci zaznaczyli w swoim piśmie, że najważniejsze rozstrzygnięcia w tych kwestiach muszą zostać podjęte podczas rozmów nad unijnym budżetem na lata 2028–2034. Od kształtu tych ustaleń będzie zależała technologiczna suwerenność Starego Kontynentu oraz jego zdolność do dalszej rywalizacji z globalnymi potęgami.

Szef polskiego rządu zadeklarował już, że zamierza przekonywać innych liderów państw Unii Europejskiej do poparcia warszawskiego przedsięwzięcia. Donald Tusk podkreślił konieczność przejścia od pustych politycznych deklaracji do realnych wspólnych działań, które pozwolą Europie zająć silną pozycję w globalnym wyścigu o kształt sztucznej inteligencji.