Mariusz Staszewski został trenerem pierwszej drużyny Stelmetu Falubazu Zielona Góra.

Pięćdziesięciojednoletni wychowanek gorzowskiej Stali do połowy lipca tego roku był szkoleniowcem Włókniarza Częstochowa, który spadł z ekstraligi.

W czwartek Falubaz poinformował, że nowy trener w latach 2005–2006 był zawodnikiem tego klubu i zapisał się w pamięci kibiców z solidnej jazdy.

W opublikowanym komunikacie dodano, że przez ponad dwie dekady startów na żużlu zebrał on duży bagaż doświadczeń.

„Dziś wraca do Zielonej Góry jako ukształtowany w środowisku trener. Człowiek, który przeszedł pełną drogę, od szkolenia młodzieży, przez budowanie silnych formacji juniorskich, po prowadzenie zespołów ligowych. Drużyna zyskuje szkoleniowca, który nie musi uczyć się tego miejsca od zera — on doskonale wie, czego oczekują trybuny przy W69” – napisano w oświadczeniu.

Na czwartkowej konferencji prasowej sam Staszewski odniósł się do swojego nowego wyzwania.

„Na pewno to jest duży zaszczyt poprowadzić taki klub, taką drużynę jak Falubaz, bo to jest (…) klub z dużymi tradycjami, tak że zdaję sobie sprawę z oczekiwań, jakie są i też zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwa sprawa, spełnić te oczekiwania” – powiedział szkoleniowiec.

Andrzej Lebiediew kapitanem drużyny.

Zielonogórski klub poinformował, że kapitanem ekstraligowej drużyny został Łotysz Andrzej Lebiediew.

Trzydziestodwuletni zawodnik był jednym z liderów Falubazu w tegorocznym sezonie.

„Zaszczyt być kapitanem, pełniłem tę funkcję w poprzednich klubach parę lat, także wiem, co to znaczy. Znaczy to dla mnie większą odpowiedzialność, ale bardziej nie na torze, a bardziej w parkingu. Mam nadzieję, że z Mariuszem bardzo dobrze nam będzie się współpracowało i będę takim łącznikiem między zawodnikami, sztabem i ludźmi funkcyjnymi” – mówił Lebiediew podczas konferencji.

Zmiany w sztabie i aktualna kadra.

W minionym sezonie, do końca lipca, pierwszym szkoleniowcem Falubazu był wychowanek tego klubu Grzegorz Walasek.

Potem na stanowisku zastąpił go ówczesny kierownik drużyny Marek Mróz, pod którego wodzą Falubaz dokończył sezon i zajął szóste miejsce w elicie.

Walasek nie rozstał się z macierzystym klubem i objął funkcję trenera młodzieżowców.

W kadrze Falubazu na teraz są: Leon Madsen (Dania), Andrzej Lebiediew (Łotwa), Dominik Kubera, Damian Ratajczak, juniorzy: Kacper Witrykus, Rafał Sękowski, Bartosz Rudolf oraz William Cairns (Wielka Brytania).