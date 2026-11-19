Informacje o niezwykłym prezencie dla amerykańskiego przywódcy wywołały reakcję Janusza Palikota w mediach społecznościowych. Celem jego krytyki stali się prezydent Polski Karol Nawrocki oraz Donald Trump. Całe zamieszanie dotyczy rzeźbionego tronu z bursztynu podarowanego na 80. urodziny gospodarza Białego Domu przez polską głowę państwa.
W relacji na swoim profilu na Instagramie były parlamentarzysta zamieścił fotografię tego kosztownego mebla, dodając do niej bardzo zwięzły i zarazem dosadny komentarz. „Wieśniak dał wieśniakowi”, stwierdził we wpisie Palikot, czym w jednoznaczny sposób podsumował zarówno wręczającego dar, jak i osobę obdarowaną.
Galeria poniżej: "Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność" - konferencja z inicjatywy Marty Nawrockiej
Karol Nawrocki wręczył Donaldowi Trumpowi bursztynowy tron
Kwestia tego podarunku przez pewien okres pozostawała niejawna. W oficjalnych komunikatach Kancelaria Prezydenta przekazywała tylko, że w trakcie czerwcowej podróży do Stanów Zjednoczonych Karol Nawrocki podarował Donaldowi Trumpowi tablicę z marmuru. Dopiero stacja TVN24 poinformowała, że innym, ukrywanym wcześniej darem był obficie wysadzany bursztynem fotel.
Ten misternie udekorowany przedmiot wyszedł spod ręki sopockiego twórcy Lucjana Myrty i w założeniu miał reprezentować kunszt polskiego rzemiosła. Moment na przekazanie tak niecodziennego daru był szczególny, ponieważ jubileusz 80. urodzin prezydenta USA zbiegł się z obchodami 250. rocznicy sygnowania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości.
Z przekazu Marcina Przydacza, stojącego na czele prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, wynika, że bursztynowy tron zrobił na Donaldzie Trumpie ogromne wrażenie. „To krzesło gdańskie, z którego pan prezydent Trump się ucieszył”, przekazał z kolei "Super Expressowi" wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. Odmienny pogląd na tę sprawę ma jednak Janusz Palikot, któremu ten luksusowy podarunek posłużył za pretekst do ostrego ataku na obu przywódców.