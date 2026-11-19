Informacje o niezwykłym prezencie dla amerykańskiego przywódcy wywołały reakcję Janusza Palikota w mediach społecznościowych. Celem jego krytyki stali się prezydent Polski Karol Nawrocki oraz Donald Trump. Całe zamieszanie dotyczy rzeźbionego tronu z bursztynu podarowanego na 80. urodziny gospodarza Białego Domu przez polską głowę państwa.

W relacji na swoim profilu na Instagramie były parlamentarzysta zamieścił fotografię tego kosztownego mebla, dodając do niej bardzo zwięzły i zarazem dosadny komentarz. „Wieśniak dał wieśniakowi”, stwierdził we wpisie Palikot, czym w jednoznaczny sposób podsumował zarówno wręczającego dar, jak i osobę obdarowaną.

Galeria poniżej: "Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność" - konferencja z inicjatywy Marty Nawrockiej

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Karol Nawrocki wręczył Donaldowi Trumpowi bursztynowy tron

Kwestia tego podarunku przez pewien okres pozostawała niejawna. W oficjalnych komunikatach Kancelaria Prezydenta przekazywała tylko, że w trakcie czerwcowej podróży do Stanów Zjednoczonych Karol Nawrocki podarował Donaldowi Trumpowi tablicę z marmuru. Dopiero stacja TVN24 poinformowała, że innym, ukrywanym wcześniej darem był obficie wysadzany bursztynem fotel.

Ten misternie udekorowany przedmiot wyszedł spod ręki sopockiego twórcy Lucjana Myrty i w założeniu miał reprezentować kunszt polskiego rzemiosła. Moment na przekazanie tak niecodziennego daru był szczególny, ponieważ jubileusz 80. urodzin prezydenta USA zbiegł się z obchodami 250. rocznicy sygnowania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości.

Z przekazu Marcina Przydacza, stojącego na czele prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, wynika, że bursztynowy tron zrobił na Donaldzie Trumpie ogromne wrażenie. „To krzesło gdańskie, z którego pan prezydent Trump się ucieszył”, przekazał z kolei "Super Expressowi" wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. Odmienny pogląd na tę sprawę ma jednak Janusz Palikot, któremu ten luksusowy podarunek posłużył za pretekst do ostrego ataku na obu przywódców.

Sonda Czy Karol Nawrocki wzoruje się na Donaldzie Trumpie? Tak, podobieństwa są widoczne Nie, ma własny styl Trudno powiedzieć