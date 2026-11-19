W niedzielę 22 listopada o godzinie 17.30 rozpocznie się spotkanie 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a Legią Warszawa.

Od sezonu 1994/94, czyli pierwszego na najwyższym szczeblu, kiedy płocka drużyna występowała pod nazwą Petrochemia, zespoły te zmierzyły się 35-krotnie. Wisła wygrała zaledwie osiem razy, notując dodatkowo cztery remisy i 21 porażek, przy stosunku bramek 30:59.

W poprzednim sezonie w Płocku Wisła wygrała 1:0 po bramce Marcina Kamińskiego. W Warszawie z kolei 2:1 triumfowali legioniści po golach Rafała Adamczyka i Kacpra Chodyny, a dla Wisły trafił Wiktor Nowak, będący aktualnie zawodnikiem Slavii Praga.

Związki trenera z oboma klubami. Przeszłość Adama Majewskiego.

Trener gospodarzy Adam Majewski jest wychowankiem Wisły, jednak w najlepszym okresie kariery reprezentował barwy Legii.

Adam Majewski zdradził:

„Uważam, że moim największym sukcesem, pewnie nawet większym niż zdobycie mistrzostwa Polski z Legią jest to, że zapisałem się w historii Wisły, zdobywając pierwszy awans z drużyną do najwyższej klasy rozgrywkowej”.

Zapytany o to, czy chciałby w przyszłości poprowadzić drużynę z Warszawy, odpowiedział:

„Pewnie gdzieś tam takie marzenie się tli, ale lepiej o marzeniach nie mówić, bo to zresztą indywidualna sprawa. Zresztą teraz moim marzeniem jest to, żebyśmy pokonali Legię”.

Sytuacja kadrowa w płockim zespole. Końcówka rundy w wykonaniu Wisły.

Przed ustaleniem składu na niedzielny mecz pewne jest, że nie zagra pauzujący za kartki obrońca Marcus Haglind-Sangre.

Adam Majewski wylicza:

„W naszym przypadku teraz czas zadziałał w końcu na naszą korzyść. Po przerwie reprezentacyjnej w przeciwieństwie do poprzedniej, kiedy zawodnicy wypadali z powodu kontuzji, teraz wracają. Bardzo bliski powrotu jest Dani Pacheco. Myślę, że będzie już brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Czekamy tylko na potwierdzenie od lekarza. Podobna jest sytuacja, w przypadku Patryka Kuna. Na pewno nie zagra Jorge Jimenez, który jest kontuzjowany i obecnie przechodzi rehabilitację u siebie w Hiszpanii. Czekamy na jego powrót, ale to jeszcze trochę potrwa”.

Do 17 grudnia płocka drużyna rozegra jeszcze sześć meczów. Pięć z nich to spotkania ligowe, w tym jedno zaległe z 4. kolejki z Lechem Poznań, a jedno odbędzie się w ramach Pucharu Polski.

Legia Warszawa przed meczem w Płocku. Nastawienie gospodarzy do faworyta.

Legia przed przerwą reprezentacyjną przegrała u siebie z Rakowem 2:4 i w opinii trenera Majewskiego jest faworytem niedzielnego spotkania, ponieważ znajduje się wyżej w tabeli.

Szkoleniowiec płocczan zapewnił:

„To drużyna, która, nawet gdy teoretycznie grają słabiej pojedynczy zawodnicy, zawsze znajdzie się taki, który przesądzi o losie spotkania. Dlatego musimy być na wszystko przygotowani. Musimy zdobywać punkty, to jest nasz cel”.

Adam Majewski podsumował:

„Będą chcieli wygrać. Legia jest nad nami w tabeli i dlatego to my musimy się wznieść na wyżyny swoich umiejętności. Najważniejsze, żeby to spotkanie stało na wysokim poziomie, było atrakcyjne dla kibiców i żeby wynik się zgadzał”.