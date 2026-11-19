Stolica Niemiec gościła kolejne posiedzenie tak zwanej koalicji chętnych, skupiającej kraje gotowe zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po ustaniu działań zbrojnych. Po zakończeniu berlińskich obrad biorący w nich udział premier Donald Tusk przedstawił kluczowe wnioski dotyczące sytuacji frontowej oraz relacji z władzami w Waszyngtonie. Jednym z głównych elementów szczytu była bezpośrednia rozmowa z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.

Donald Trump zrelacjonował rozmowy z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem

Jak przekazał szef polskiego rządu, przywódca Stanów Zjednoczonych podzielił się z europejskimi liderami szczegółami swoich dyskusji, które przeprowadził wcześniej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

„Mieliśmy połączenie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zrelacjonował nam swoje rozmowy z przywódcami Chin oraz Rosji, Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem” – powiedział premier podczas konferencji w Berlinie.

Polski premier zauważył, że choć słowa amerykańskiego przywódcy napawały pewnym optymizmem, to wciąż za wcześnie na ogłaszanie przełomu w kwestii zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

„Jego słowa brzmiały dość optymistycznie. Nie ukrywam jednak, że słyszałem to dość często z ust prezydenta USA” – zaznaczył Tusk.

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Donald Tusk sceptyczny wobec intencji Władimira Putina i Rosji

W ocenie premiera amerykański prezydent nieustannie liczy na zawarcie porozumienia z gospodarzem Kremla. Donald Tusk podchodzi jednak do tej kwestii ze znacznie większą rezerwą, wskazując, że dotychczasowe posunięcia Moskwy w żaden sposób nie dowodzą szczerych chęci Putina do przerwania działań wojennych.

„Jego wiara w dobrą wolę Władimira Putina jest chyba niezachwiana, chociaż na razie żadne fakty tego nie potwierdzają” – ocenił szef polskiego rządu.

Szef polskiego rządu dodał, że podjęcie przez Rosję realnych negocjacji pokojowych byłoby pożądanym scenariuszem, lecz obecnie brakuje jakichkolwiek wyraźnych oznak zmiany nastawienia ze strony rosyjskich władz.

Wojna w Ukrainie. Kiedy Władimir Putin usiądzie do rozmów pokojowych?

Z relacji Donalda Tuska wynika również, że zgromadzeni w Berlinie przywódcy państw europejskich wykazali pełną jednomyślność w kwestii kontynuowania pomocy dla Kijowa. Zdaniem polskiego premiera rosyjski dyktator celowo zaostrza teraz działania militarne, mając nadzieję na całkowite przełamanie ukraińskiej obrony.

W opinii szefa rządu istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby Moskwa zdecydowała się na rzetelne rozmowy przed zakończeniem obecnej zimy.

„Władimir Putin stawia na eskalację działań właśnie teraz, licząc, że Ukraina się złamie. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby Rosja usiadła do rozmów przed końcem zimy” – powiedział premier.

Premier poruszył także temat nakładania dalszych restrykcji gospodarczych na Federację Rosyjską. Choć nie zdradził detali ewentualnego kolejnego pakietu sankcyjnego, to zapewnił, że kraje europejskie zgodnie widzą potrzebę dalszego zwiększania nacisku na Kreml.

„Jesteśmy jednak przekonani, że należy je wzmacniać” – podkreślił Tusk.