Półfinałowe zawody Speedway of Nations odbędą się 24 lipca w Glasgow w Wielkiej Brytanii oraz we francuskim Macon. Turniej ten jest uznawany za żużlowe drużynowe mistrzostwa świata w formule par. Finał imprezy zostanie zorganizowany 28 sierpnia w szwedzkim Vastervick.

Zawody Speedway of Nations są rozgrywane od 2018 roku. W każdym zespole znajduje się trzech zawodników, z których dwóch bierze udział w wyścigu. Polacy nie wygrali jeszcze tych zawodów, do tej pory cztery razy zajmowali drugie miejsce i raz trzecie.

Kwalifikacje do cyklu Grand Prix na 2028 rok

Organizator cyklu żużlowej Grand Prix poinformował w czwartek, że zawody GP Challenge w 2027 roku odbędą się 18 września w słoweńskim Krsko. Uczestnicy tego wydarzenia będą musieli najpierw z powodzeniem wystartować w jednej z trzech rund kwalifikacyjnych.

Pierwsza runda kwalifikacyjna odbędzie się 17 maja na torze w niemieckim Abensbergu. Dwie pozostałe zaplanowano na 22 maja w słowackiej Zarnovicy oraz węgierskim Debreczynie.

W komunikacie o turnieju GP Challenge przypomniano zasady awansu do mistrzostw.

„W turnieju rozgrywanym na tydzień przed ostatnią europejską rundą SGP w 2027 r. - w Toruniu 25 września - czterech najlepszych zawodników zapewni sobie miejsca w cyklu w 2028”.

Puchar Świata Kobiet i wyniki z tego roku

W czwartek ogłoszono również, że w 2027 roku odbędzie się żużlowy Drużynowy Puchar Świata Kobiet FIM. Impreza w Toruniu ma się odbyć 17 lipca, co oznacza, że turniej ten po raz pierwszy zagości w Polsce.

W tegorocznym cyklu Grand Prix najlepszy z Polaków był Bartosz Zmarzlik, który został wicemistrzem świata. Pierwszy tytuł w karierze wywalczył Brytyjczyk Robert Lambert.