Michał Drewnicki powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Rodzina i wykształcenie kandydata PiS

Władze Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie wytypowały Michała Drewnickiego do walki o fotel prezydenta w stolicy Małopolski podczas zbliżającego się głosowania. „Jestem gotowy do tego, by stanąć w szranki, starać się o prezydenturę. (...) Zostałem nominowany jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, na tym się skupiam” – powiedział przedstawiciel partii podczas wywiadu udzielonego Polskiej Agencji Prasowej. Działacz zapowiada pełne zaangażowanie w nadchodzącą kampanię wyborczą.

Samorządowiec przyszedł na świat 36 lat temu w nowohuckim Szpitalu im. Stefana Żeromskiego, a informacje o swoich korzeniach chętnie zamieszcza w sieci. Obecnie polityk zamieszkuje osiedle Złotego Wieku w krakowskich Mistrzejowicach, gdzie na co dzień funkcjonuje. Z kolei edukację wyższą zakończył na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie zdobył dyplom z zakresu ochrony środowiska przed rozpoczęciem aktywności w radzie dzielnicy. Działacz wydał również autorską publikację odsłaniającą meandry funkcjonowania lokalnego samorządu.

Droga polityczna kandydata nabrała tempa dziesięć lat temu, kiedy w 2014 roku wywalczył miejsce w radzie miasta z poparciem 1684 osób. Działacz z dumą przypomina fakt, że był wówczas najmłodszym radnym w całym mieście. Kolejnym sukcesem na jego koncie było zdobycie prestiżowego wyróżnienia Osobowość Roku 2017 w plebiscycie „Dziennika Polskiego” za szczególny wkład w lokalną politykę. Podczas ostatnich wyborów samorządowych w 2024 roku potwierdził swoją mocną pozycję, gromadząc aż 7014 głosów i deklasując resztę stawki z listy Prawa i Sprawiedliwości w stolicy Małopolski.

Michał Drewnicki prywatnie. Żona i dzieci kandydata PiS

W życiu osobistym polityk od sześciu lat tworzy związek małżeński z żoną Małgorzatą, wspólnie wychowując dwie córki o imionach Marysia oraz Weronika. Działacz często zaznacza swoje przywiązanie do tradycji i lokalnych korzeni w publicznych wystąpieniach. „Jako katolik, Krakus i Polak czuję się również odpowiedzialny za naszą krakowską i polską rodzinę. Naszą historię i naszą przyszłość. Wierzę, że mimo potężnej nawałnicy lewicowej należy skutecznie troszczyć się o nasze wartości i dobrą przyszłość” – podsumowuje swoje poglądy na sprawy społeczne samorządowiec z ramienia PiS.

Sytuacja w stolicy Małopolski skomplikowała się 24 maja, gdy obywatele drogą referendum usunęli ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Aktualnie tymczasową władzę objął Stanisław Kracik, który pełni obowiązki komisarza do momentu wyłonienia następcy. Władze wciąż nie wyznaczyły konkretnego terminu nowego głosowania, jednak przepisy jasno określają ramy czasowe na ten cel. Według obowiązującego Kodeksu wyborczego mieszkańcy muszą udać się do urn maksymalnie w ciągu 90 dni od oficjalnego zatwierdzenia wyników plebiscytu.

Przedterminowe wybory w Krakowie. Oprócz Drewnickiego startuje Marian Banaś i Marianna Schreiber

Koalicja Obywatelska nie ogłosiła jeszcze swojego kandydata na najważniejszy urząd w mieście .

. Przedstawiciele Konfederacji zdecydowali, że ich barwy będzie reprezentował Bartosz Bocheńczak.

Struktury Konfederacji Korony Polskiej oficjalnie zgłosiły kandydaturę Michała Klimka.

Działacze Partii Razem zamierzają powalczyć o głosy krakowian, wystawiając do wyścigu Aleksandrę Owcę.

Ugrupowanie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski postanowiło powierzyć to zadanie Grażynie Zofii Świat.

Chęć udziału w zmaganiach zadeklarowali dodatkowo były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz znana z przestrzeni medialnej Marianna Schreiber.