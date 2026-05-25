Aleksander Miszalski traci stanowisko. Znamy ostateczne wyniki krakowskiego referendum

Odowłali prezydneta Miszalskiego w refernedum

W niedzielę 24 maja mieszkańcy stolicy Małopolski ruszyli do urn, aby zdecydować o przyszłości władz samorządowych. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Miejskiej Komisji ds. Referendum, Aleksander Miszalski reprezentujący Koalicję Obywatelską został pozbawiony stanowiska prezydenta Krakowa. Głosowanie okazało się ważne, ponieważ do urn poszło dokładnie 29,99 proc. uprawnionych, a zdecydowana większość z nich opowiedziała się za natychmiastową zmianą włodarza. Równolegle krakowianie wypowiadali się na temat przyszłości obecnej Rady Miasta Krakowa. W tym przypadku odnotowano nieznacznie niższą frekwencję na poziomie 29,97 proc., co oznacza, że próba odwołania miejskich radnych zakończyła się niepowodzeniem ze względu na niespełnienie wymogów formalnych dotyczących ważności głosowania.

W poniedziałek, 25 maja, na stronie miast Krakowa pojawił się oficjalny komunikat dotyczący referendalnych rozstrzygnięć. Jak przypomniano, aby referendum odwoławcze było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców biorących udział w wyborze danego organu. W przypadku referendum ws. odwołania Miszalskiego minimalna liczba ważnych kart wyjętych z urn (wymagany próg frekwencyjny) wynosiła: 158 555 osób. Zaś w referendum dotyczącym odwołania Rady Miasta Krakowa było to 179 792 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 29,99 proc. osób uprawnionych. Liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest ważne. Ponieważ większość ważnych głosów oddano za odwołaniem, wynik referendum jest rozstrzygający. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mandat Prezydenta Miasta Krakowa wygasa z dniem ogłoszenia protokołu komisarza wyborczego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

W sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa w głosowaniu wzięło udział 29,97 proc. osób uprawnionych. Liczba oddanych ważnych kart nie przekroczyła ustawowego progu frekwencyjnego, w związku z czym referendum w tej sprawie jest nieważne.