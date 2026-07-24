Fani Argentyny żądają powtórzenia finału mistrzostw świata. Uderzają w sędziego

Podczas decydującego starcia z Hiszpanią argentyńscy piłkarze stanowili jedynie tło dla doskonale dysponowanych przeciwników. Obrońcy trofeum skupili się przede wszystkim na defensywie oraz agresywnych przewinieniach, nie oddając w całym spotkaniu żadnego celnego strzału. Pomimo tak słabej postawy, sympatycy zespołu nie potrafią pogodzić się z utratą tytułu. W sieci opublikowano petycję, w której inicjatorka, Gisela Sanchez, kategorycznie domaga się powtórzenia finałowego meczu mundialu w 2026 roku.

Sonda Czy finał MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna powinien zostać powtórzony? Tak Nie Nie mam zdania

Argumentacja stojąca za wnioskiem o anulowanie wyniku może budzić spore zdziwienie w świecie sportu. Gisela Sanchez twierdzi z pełnym przekonaniem, że decydujący mecz został zmanipulowany przez rzekomo skorumpowanego arbitra głównego, którym miał być słoweński sędzia, Slavko Vinčić.

„Powtórzyć finał mistrzostw świata Argentyna - Hiszpania bez skorumpowanego sędziego” - tak zatytułowała petycję autorka.

„Mistrzostwa świata to jedno z najbardziej wyczekiwanych i ekscytujących wydarzeń sportowych na świecie. (...) Jednak niedawny finał pomiędzy Argentyną a Hiszpanią został przyćmiony przez kontrowersyjne zachowanie skorumpowanego sędziego, który, co dowodzą nagrania wideo, został przekupiony, by wpłynąć na wynik meczu” - czytamy w petycji.

Rzucone w stronę Slavko Vincicia zarzuty nie zostały poparte absolutnie żadnymi wiarygodnymi materiałami. Co więcej, w trakcie meczu i tuż po jego zakończeniu przeważały głosy, że słoweński arbiter w rzeczywistości oszczędzał piłkarzy z Ameryki Południowej, wielokrotnie wstrzymując się od pokazywania kartek za ich ostre wejścia. Argentyńczycy kończyli rywalizację w osłabieniu, gdy Enzo Fernandez ujrzał drugą, w pełni zasłużoną żółtą kartkę.

„To nie tylko kwestia sprawiedliwości dla Argentyny, ale i przyszłości światowej piłki nożnej. Musimy zagwarantować uczciwość sędziów na wszystkich poziomach sportu. Jeśli pozwolimy, by korupcja pozostała bezkarna na tej globalnej scenie, damy zły przykład przyszłym pokoleniom sportowców i kibiców” - przekonuje Gisela Sanchez, która apeluje wprost do FIFA o powtórzenie finałowego starcia.