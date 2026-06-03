Mateusz Morawiecki złożył oświadczenie majątkowe. Oto, co posiada były premier

Zeznanie finansowe Mateusza Morawieckiego, które pojawiło się na stronach Sejmu, jak zawsze przyciąga uwagę ze względu na stan posiadania byłego szefa rządu. W opublikowanym dokumencie polityk wpisał oszczędności gotówkowe, których wysokość to około 211 tysięcy złotych, przy czym kwota ta uwzględnia również fundusze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Znacznie poważniejszą część majątku posła ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość reprezentują jednak obligacje skarbowe. Ich wartość w oświadczeniu majątkowym została wyceniona na ponad 3,88 miliona złotych.

Nieruchomości Mateusza Morawieckiego. Domy, mieszkanie i działka

Pokaźnie wygląda także portfel nieruchomości byłego premiera. Znalazł się w nim stanowiący własność polityka dom o powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Posiadłość stoi na działce liczącej 0,46 hektara, a wraz z zabudowaniami gospodarczymi i domkami letniskowymi, jej wartość szacuje się na 2,1 miliona złotych. Mateusz Morawiecki wykazał ponadto własnościowe mieszkanie, mające 72,4 metra kwadratowego powierzchni i warte około 1,3 miliona złotych.

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W dokumencie widnieje też drugi dom całoroczny. Liczący ok. 100 m kw. budynek usytuowany jest na działce o wielkości 3100 m kw. (z czego 300 m kw. to współwłasność z wyłącznością dysponowania), a jego wartość z przynależnymi zabudowaniami gospodarczymi określono na około 4,3 miliona złotych. Polityk wspomniał również o segmencie szeregowym (ok. 180 m kw., 50 proc. własności) wycenionym na ok. 800 tysięcy złotych oraz o działce rolnej o powierzchni 2 hektarów, której wartość to około 200 tysięcy złotych.

Wartościowe meble i zabudowa kuchenna byłego premiera

Mateusz Morawiecki w swoim oświadczeniu odnotował również cenne przedmioty, których wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Znalazła się tu m.in. zabudowa kuchenna wyceniona na 60 tysięcy złotych, a także meble, z których jedne są warte 80 tys. zł, a drugie około 100 tys. zł. Wskazano także na meble i zabudowę po remoncie o wartości 115 tysięcy złotych. Dodatkowo w rubrykach wpisano dwukrotnie sprzęt techniczny, a każdy z tych elementów to koszt rzędu 15 tysięcy złotych.

Były premier ujawnił, że z tytułu diety parlamentarnej otrzymał 43 381,64 zł. Z tej puli 35 946,12 zł stanowi kwotę wolną od podatku, natomiast opodatkowane jest 7435,52 zł. Z kolei uposażenie poselskie polityka zamknęło się w kwocie 128 301,58 zł. W uzupełniających informacjach majątkowych Mateusz Morawiecki odnotował pożyczkę, jakiej udzielił siostrze w wysokości ok. 300 tys. zł. Podał również informacje o darowiznach na rzecz fundacji oraz organizacji wspierających m.in. osoby z niepełnosprawnościami, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, jak i świadczących pomoc młodzieży.

Interesującym punktem w sprawozdaniu finansowym jest informacja o milionowych środkach. Sprawa dotyczy odroczonych premii, czyli części wynagrodzenia, jakie przysługiwało politykowi w ramach dawnej umowy o pracę z Bankiem Zachodnim WBK. W momencie przekształcenia Santandera (dawnego WBK) w Erste uzyskano wycenę tych praw, a ich szacunkowa wartość to blisko 3,5 miliona złotych.