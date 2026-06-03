Dzięki pokrzywie trawa jest gęsta i zielona. Jak przygotować gnojówkę? Domowy nawóz do trawnika

Sprawdzony sposób na zielony i gęsty trawnik

Każdy właściciel ogrodu boryka się czasem z problemem przerzedzonej, żółknącej trawy. Zastanawiamy się wtedy, jak poprawić jej kondycję i pobudzić do wzrostu. Często oznacza to, że murawie brakuje niezbędnych składników odżywczych. Oprócz podlewania i koszenia, kluczowe jest systematyczne zasilanie trawnika. W okresie wiosennym najlepiej sprawdzają się odżywki zasobne w magnez, fosfor, azot, żelazo i potas. Dzięki nim trawa szybko staje się gęstsza i odzyskuje głęboką zieleń. Znakomitym rozwiązaniem jest zastosowanie domowego nawozu wspomagającego zagęszczenie murawy. Od lat stosuje się w tym celu gnojówkę z pokrzywy. Taki ekologiczny preparat pozwala uzyskać wyjątkowo gęsty trawnik, który wzbudza podziw w sąsiedztwie.

Jak przygotować gnojówkę z pokrzywy do nawożenia trawnika?

Zrobienie własnej gnojówki z pokrzywy to zadanie mało skomplikowane. Do wiadra należy wrzucić świeżo zebrane rośliny, wypełniając je do połowy objętości, a następnie dolać wody. Tak przygotowany nawóz zostawiamy w ciepłym miejscu na około 14 dni. Po upływie tego czasu uzyskany płyn trzeba rozcieńczyć wodą w stosunku 1:10. Gotowym roztworem podlewamy trawnik raz w tygodniu. Gnojówka z pokrzywy to bogate źródło łatwo przyswajalnego azotu, a także wapnia, magnezu, żelaza i fosforu. Te wartościowe składniki sprawiają, że trawa błyskawicznie nabiera intensywnego, zielonego koloru i wyraźnie się zagęszcza.

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Wiosenna pielęgnacja trawnika krok po kroku

Po zimie trawnik potrzebuje starannej pielęgnacji, aby odzyskać dobrą formę. Pracę zaczynamy od usunięcia resztek roślinnych, takich jak liście czy połamane gałęzie, które ograniczają dostęp tlenu i słońca. Kolejny krok to weryfikacja kondycji murawy – sprawdzamy uszkodzenia, ilość mchu, chwastów i warstwę obumarłej materii organicznej. Po wstępnym oczyszczeniu przychodzi czas na aplikację nawozu wiosennego z dużą dawką azotu, który pobudza źdźbła do wzrostu. Nawieziony teren obficie nawadniamy. Chwasty i mech usuwamy ręcznie lub przy użyciu przeznaczonych do tego środków. W miejscach przerzedzonych warto dosiać trawę i dbać o regularne nawilżanie nowych wschodów. Kiedy źdźbła urosną na 8-10 centymetrów, przeprowadzamy pierwsze koszenie, skracając murawę do około 5-6 centymetrów za pomocą kosiarki z ostrymi nożami. Harmonogram prac należy dostosować do aktualnej aury.

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika Materiał sponsorowany