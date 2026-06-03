Pogoda na długi weekend czerwcowy 2026

Jeśli chcecie rozpocząć urlop od mocnego, słonecznego akcentu, waszym celem na czwartek 4 czerwca powinna być zachodnia i południowo-zachodnia Polska. W Boże Ciało Dolny Śląsk oraz Ziemia Lubuska będą bezkonkurencyjne, oferując bezchmurne niebo i genialne 26°C. Dobrym pomysłem będzie też ucieczka nad Bałtyk – całe Wybrzeże przywita turystów suchą i przyjemną aurą z temperaturami na poziomie od 21°C do 22°C, co idealnie sprawdzi się podczas pierwszych spacerów po plaży.

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Prawdziwy przewodnik po tym, gdzie warto się podziać, przynosi jednak piątek 5 czerwca, kiedy to nad Polskę nadciągnie potężne załamanie pogody. Mapa opadów jasno ostrzega: omijajcie szerokim łukiem Wielkopolskę, Kujawy oraz Dolny Śląsk, gdzie ulewy przyniosą aż 33 mm wody, a temperatura spadnie do chłodnych 16°C. W tym dniu absolutnym azylem dla poszukiwaczy ciepła będzie południowo-wschodnia Polska – Podkarpacie i Lubelszczyzna uciekną przed deszczem, a termometry wskażą tam parne i gorące 24°C.

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe

Słoneczny raj na weekend – te regiony wygrały

W sobotę 6 czerwca pogoda znowu się odwróci i wskaże nowego turystycznego faworyta, którym stanie się zachodnia część kraju oraz całe pasmo nadmorskie. To właśnie w okolicach Świnoujścia i Kołobrzegu niebo całkowicie się oczyści, gwarantując niesamowite 14 do 15 godzin czystego, niezmąconego słońca w ciągu dnia. Temperatura na południu kraju, od Wrocławia po Kraków, wyniesie bardzo komfortowe 23°C, jednak planując tam wieczornego grilla, trzeba pamiętać o ciepłej odzieży, gdyż w kotlinach górskich słupki rtęci spadną w nocy do zaledwie 6°C.

Wielki finał czerwcówki w promieniach słońca

Niedziela 7 czerwca zdejmie z nas obowiązek analizowania map, ponieważ wspaniała letnia aura zapanuje już w absolutnie każdym zakątku Polski. Zachmurzenie w całym kraju spadnie do zera, a głęboki błękit nieba połączy się z powszechnym ciepłem od 20°C na północy do 24°C na południu. Jeśli więc Wasz piątek w centralnej Polsce okaże się deszczowy, weekendowe słońce z nawiązką zrekompensuje te chwile, czyniąc drugą połowę długiego weekendu idealnym czasem na wycieczkę w dowolne miejsce w kraju.

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe