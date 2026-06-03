Gigantyczny majątek Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji stracił miliony na bitcoinie

Sławomir Mentzen pokazuje majątek. Ile gotówki ma lider Konfederacji

Najnowszy dokument finansowy Sławomira Mentzena za 2025 rok bezlitośnie udowadnia, że szef Konfederacji niezmiennie plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej majętnych parlamentarzystów, choć w jego portfelu zaszły bardzo zauważalne zmiany w stosunku do ubiegłego roku. Znany polityk zdołał odłożyć w polskiej walucie dokładnie 901 216 złotych, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy deklarował kwotę mniejszą o sto tysięcy. Zasoby w obcych dewizach utrzymują się na praktycznie identycznym pułapie i obejmują piętnaście tysięcy euro, półtora tysiąca dolarów amerykańskich oraz skromne sto sześćdziesiąt pięć funtów brytyjskich.

Prawdziwą rewolucję widać jednak w sekcji dotyczącej wirtualnych pieniędzy, gdzie znany parlamentarzysta zaliczył gigantyczny zjazd. Sławomir Mentzen wciąż trzyma w wirtualnym portfelu 33,7 bitcoina, jednak na skutek rynkowych wahań ich wycena stopniała z trzynastu do zaledwie 10,55 miliona złotych, co generuje stratę rzędu blisko dwóch i pół miliona. Co ciekawe, w dokumentach widnieje również wirtualna waluta z popularnej gry wideo Fortnite, jednak zasób tak zwanych V-dolców skurczył się z czterdziestu pięciu do dwudziestu tysięcy jednostek, nie mając przy tym żadnej wartości w realnym świecie poza samą rozrywką.

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Rodzinna fundacja Sławomira Mentzena i miliony w nieruchomościach

Osobisty portfel giełdowy polityka przetrwał minione miesiące niemal w nienaruszonym kształcie, nadal zawierając między innymi siedem i pół tysiąca akcji Mirbudu, niemal półtora tysiąca papierów Pure Biologics, tysiąc akcji Figene Capital oraz pojedyncze udziały w Mex Polska i Mentzen SA. Prawdziwe roszady widać dopiero w sprawozdaniach Fundacji Rodzinnej Mentzen, która w poprzednim roku dysponowała potężną gotówką na poziomie 6,71 miliona złotych, by obecnie wykazać w tej rubryce zaledwie 1,31 miliona złotych gotówki. Spadek ten wynika z inwestycji w zupełnie nowy instrument finansowy, czyli jednostki funduszu Rockbridge Obligacji Aktywny 2 wyceniane na równe pięć milionów. Same akcje spółki Mentzen SA zaparkowane w tej instytucji urosły nieznacznie, osiągając astronomiczną kwotę 25,94 miliona złotych w porównaniu do wcześniejszych 25,7 miliona.

Warto przy okazji przypomnieć, czym w ogóle jest wspomniana fundacja rodzinna powołana przez posła. To specjalistyczny mechanizm prawny pozwalający na bezpieczne przetransferowanie zgromadzonych dóbr do wyodrębnionego podmiotu, który zarządza tymi środkami i wypłaca określone sumy wyznaczonym beneficjentom, funkcjonując w praktyce niczym bezpieczny, wielopokoleniowy skarbiec.

Imponująco prezentuje się również wykaz posiadanych gruntów i budynków, których wartość systematycznie pnie się w górę. Reprezentacyjny dom o powierzchni trzystu siedemdziesięciu metrów kwadratowych zdrożał przez rok o dwieście tysięcy i jest teraz wyceniany na 3,7 miliona złotych. Należące do parlamentarzysty stumetrowe mieszkanie zwiększyło swoją wartość do dziewięciuset tysięcy złotych, podczas gdy rozległa działka podskoczyła w wycenie do dwóch i pół miliona. Należy zaznaczyć, że wszystkie wymienione obiekty stanowią nienaruszalną małżeńską wspólność majątkową.

Zupełnie inaczej niż w minionych latach ukształtowały się bieżące wpływy na konto szefa Konfederacji. Podczas gdy wcześniej kluczowym zastrzykiem gotówki były trzy miliony złotych wypłacone przez fundację, w obecnym zestawieniu to potężne świadczenie całkowicie zniknęło. Luka ta została z nawiązką zrekompensowana przez wyjątkowo solidne zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, które zamknęły się w kwocie 961 632,82 złotych, znacząco przebijając ubiegłoroczne siedemset czterdzieści tysięcy. Kancelaria Mentzen Legal wygenerowała dwieście czterdzieści tysięcy przychodu, a zasiadanie w różnego rodzaju zarządach niezmiennie odbywało się pro bono. Całość uzupełnia poselska dieta w wysokości 9 487,43 złotych, gdyż polityk wciąż konsekwentnie rezygnuje z pobierania standardowego uposażenia parlamentarnego.

Luksusowe auta, drogie torebki żony i pożyczki Sławomira Mentzena

W wykazie cennych przedmiotów codziennego użytku zaszły drobne, acz kosztowne modyfikacje w postaci nowych mebli i damskiej galanterii, podczas gdy w garażu nadal parkują te same luksusowe maszyny, czyli Mercedes E Coupe oraz przestronne Volvo XC90. Uwagę zwraca niezwykle kosztowne wyposażenie domowych wnętrz, obejmujące kuchenną zabudowę za sto dwadzieścia tysięcy, kanapę wycenioną na ponad osiemnaście tysięcy oraz trzy markowe torebki, których łączna wartość opiewa na czterdzieści dwa tysiące złotych. Do tego doliczyć trzeba dębowy stół za dwanaście tysięcy, dwa masywne regały kosztujące niemal czterdzieści tysięcy, a także pozostałe sprzęty RTV i meble szacowane łącznie na kolejne dwieście tysięcy złotych, co składa się na gigantyczny majątek ruchomy warty setki tysięcy.

W kwestii zaciągniętych długów i udzielonych pożyczek panuje względna stabilizacja i opanowanie. Zobowiązanie hipoteczne nieznacznie stopniało do poziomu 305 965,77 złotych, a zaciągnięty w rodzinnej fundacji dług w wysokości czterystu tysięcy pozostał bez jakichkolwiek zmian. Sam Sławomir Mentzen wyjątkowo chętnie wciela się w rolę wierzyciela, pożyczając prywatnym osobom pokaźne sumy na kwotę trzystu i sześćdziesięciu tysięcy złotych, podczas gdy podmioty prawne otrzymały od niego wsparcie rzędu ponad dwóch milionów i pięćdziesięciu tysięcy złotych. Analogiczną politykę finansową prowadzi jego fundacja, która zasiliła czterystoma tysiącami osobę fizyczną i kolejnymi siedmiuset pięćdziesięcioma tysiącami wybraną spółkę prawną.