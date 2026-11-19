Nowoczesne technologie zapewniają młodym ludziom szerokie perspektywy edukacji i komunikacji, lecz wystawiają ich przy tym na poważne niebezpieczeństwa w sieci, w tym cyberprzemoc, hejt, manipulację oraz utratę prywatności .

. W zderzeniu z internetowymi zagrożeniami same blokady techniczne i regulaminy okazują się niewystarczające, dlatego fundamentem ochrony dziecka pozostaje oparta na zaufaniu relacja z dorosłym opiekunem , dzięki której młody człowiek nie boi się mówić o problemach.

, dzięki której młody człowiek nie boi się mówić o problemach. Realna walka o bezpieczeństwo najmłodszych w internecie wymaga natychmiastowych działań oraz ścisłej współpracy rodziców, szkół, instytucji publicznych i twórców technologii.

Dorastanie w dzisiejszych czasach diametralnie różni się od tego sprzed kilkunastu lat. Młodzi ludzie mają obecnie swobodny dostęp do rozwiązań służących nauce, rozwojowi kreatywności i komunikacji, które jeszcze niedawno brzmiały jak odległa przyszłość. Równocześnie jednak cyfrowa rewolucja generuje zupełnie nowe problemy, z którymi pojedynczym osobom często trudno poradzić sobie samodzielnie.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka zwraca uwagę, że w całej tej sytuacji gra toczy się o znacznie wyższą stawkę niż tylko biegła obsługa nowych aplikacji czy przestrzeganie zasad higieny cyfrowej.

Dzieci to nasz największy narodowy skarb. Nasza przyszłość. I nasza odpowiedzialność. Dorastają w świecie, który daje im ogromne możliwości, ale niesie też wiele zagrożeń. Nowe technologie - takie jak sztuczna inteligencja - to nowe perspektywy. Ale i nowe strefy zagrożeń. Hejt. Cyberprzemoc. Manipulacja. Naruszanie prywatności. To problemy, z którymi musimy zmierzyć się wspólnie – przekazała „Super Expressowi” Pierwsza Dama Marta Nawrocka.

Specjaliści od wychowania oraz cyberbezpieczeństwa od dawna przypominają, że żadne odgórne systemy, blokady czy regulaminy nie są w stanie zastąpić domowego ciepła i silnych relacji. W sytuacji, gdy młody człowiek pada w sieci ofiarą manipulacji lub złośliwych komentarzy, najważniejsza okazuje się obecność uważnego i zaufanego dorosłego, przed którym dziecko może się otworzyć i opowiedzieć o swoich trudnościach.

To właśnie wokół konieczności budowania takich codziennych, bliskich relacji w rodzinie koncentruje się bezpośredni apel skierowany do rodziców.

Chciałabym powiedzieć rodzicom: rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i poświęcajcie im czas – mówiła w rozmowie z „Super Expressem” Marta Nawrocka.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w kreacji niczym księżna Kate:

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Marta Nawrocka apeluje o walkę z cyberprzemocą i hejtem w sieci

Problemy dotyczące naruszania prywatności, internetowego hejtu oraz cyberprzemocy nie rozwiążą się samoczynnie. Skuteczna walka z nimi wymaga zaangażowania wielu stron, w tym rodzin, szkół, instytucji państwowych i firm technologicznych, a przede wszystkim podjęcia zdecydowanych kroków tu i teraz, zanim negatywne zjawiska utrwalią się na dobre.

W swoim podsumowaniu dotyczącym znaczenia wspólnych działań Marta Nawrocka zachęca do przekształcenia dotychczasowych rozmów w konkretne inicjatywy.

Wierzę, że razem jesteśmy silniejsi. Niech ta konferencja stanie się impulsem do działania. Bo przyszłość naszych dzieci tworzy się dzisiaj. Tu i teraz. Nie zmarnujmy tej szansy – podsumowała dla „Super Expressu” Marta Nawrocka.

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