Marcin Przydacz kpi ze skarpetek z USA. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka reaguje

W czwartek, 19 listopada, gościem Tomasza Terlikowskiego w „Porannej rozmowie” na antenie RMF FM była wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Tematem wywiadu były przede wszystkim relacje polsko-amerykańskie, kwestie bezpieczeństwa naszego państwa oraz plany stworzenia w Polsce zupełnie nowej bazy wojsk USA.

Wiceszefowa resortu obrony zapowiedziała podczas programu, że pod koniec listopada po raz kolejny poleci za ocean, aby kontynuować rozmowy na temat współpracy militarnej. Zapewniała przy tym, że jej dotychczasowe podróże do Stanów Zjednoczonych przynosiły wymierne efekty. „Jak zawsze, jak pojadę, to coś przywiozę. Zawsze tak te wizyty się kończą” – stwierdziła.

W tym momencie gospodarz audycji Tomasz Terlikowski zacytował krytyczne słowa Marcina Przydacza. „No ale niektórzy mówią, że pani głównie skarpetki przywozi. Wczoraj tak mówił minister Przydacz” – zauważył dziennikarz. „O naprawdę?” – dziwiła się zaskoczona tymi słowami wiceminister obrony narodowej. „Tak mówił, że pani jeździ, wyjeżdża, przywozi, skarpetki, żadnych konkretów. Żadnych konkretów” – ciągnął wątek prowadzący.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka punktuje Marcina Przydacza na antenie RMF FM

Reakcja Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej na te zarzuty była błyskawiczna. Wiceminister pominęła temat samych skarpetek i od razu przeszła do wyliczania twardych rezultatów negocjacji prowadzonych z Amerykanami. „Żadnych konkretów, czyli tak, centrum serwisowe jedyne na świecie poza Stanami do PAC 3, to zero konkretów, rozumiem. Zgoda Pentagonu na bazy, to zero konkretów, rozumiem. A co pan minister Przydacz załatwił poza chodzeniem po mediach i jojczeniem na wszystkich?” – skwitowała na antenie RMF FM.

Nowa amerykańska baza wojskowa w Polsce. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka czeka na podpis Donalda Trumpa

Polityczna wymiana zdań na temat efektów zagranicznych delegacji wywiązała się przy okazji dyskusji o dalszej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka argumentowała, że zielone światło od Pentagonu na kontynuowanie prac nad nową bazą to ogromny sukces negocjacyjny. „To jest coś wielkiego, dlatego, że taka decyzja Pentagonu nie była oczywista” – zaznaczyła.

Polityczka wytłumaczyła jednocześnie, że cała procedura wciąż trwa. Aby sfinalizować projekt, niezbędna jest jeszcze akceptacja ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, której polski rząd wypatruje na początku grudnia. „Dlatego teraz czekamy na podpis prezydenta Trumpa. On powinien się pojawić na początku grudnia” – wyjaśniła w RMF FM. Wiceminister dodała, że pod uwagę brana jest lokalizacja w zachodniej części Polski, jednak nie zdradziła dokładnego miejsca, informując jedynie, że proces jego ostatecznego wyboru jest już na finiszu.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka apeluje do ludzi Karola Nawrockiego w sprawie bazy USA

Mimo ostrego spięcia z Marcinem Przydaczem, wiceszefowa MON wyraźnie zaznaczyła, że sprawy bezpieczeństwa narodowego wymagają ścisłego współdziałania rządu z Pałacem Prezydenckim. Wskazała, że dobre relacje łączące Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem należy wykorzystać do pomyślnego zamknięcia rozmów. „Myślę, że Pałac Prezydencki świetnie wie, jak dogadywać się z prezydentem Trumpem. Czas, żeby użył wszystkich swoich mocy, żeby to, co zostało wypracowane w Pentagonie, dojechało do końca tego procesu i był ostateczny podpis pod dokumentem o bazie w Polsce już w grudniu” – przekonywała.

Na koniec przedstawicielka resortu obrony zwróciła się z bezpośrednim wezwaniem do współpracowników głowy państwa, prosząc ich o włączenie się w działania na rzecz amerykańskiej bazy. „Decyzja w Pentagonie została wypracowana, trafia na biurko prezydenta Trumpa. Oczywiście od niego zależy ostateczna decyzja, dlatego do pana ministra Przydacza, do pana ministra Grodzkiego, pracujcie z panem prezydentem, wesprzyjcie ten proces” – zaapelowała wiceminister.