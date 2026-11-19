Podrobione urządzenia na portalach ogłoszeniowych

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Prowadzone czynności operacyjne pozwoliły ustalić osobę, która miała zajmować się nielegalnym obrotem podrobionymi urządzeniami diagnostycznymi. Z zebranych informacji wynikało, że mężczyzna oferował zestawy diagnostyczne wraz z oprogramowaniem za pośrednictwem internetowych portali ogłoszeniowych. Następnie funkcjonariusze podjęli działania w tej sprawie.

Policja zatrzymała 22-latka i zabezpieczyła 36 urządzeń diagnostycznych

W trakcie działań policjanci zatrzymali 22-latka i przeprowadzili przeszukanie. Zabezpieczyli 36 urządzeń diagnostycznych z nielegalnym oprogramowaniem. Zabezpieczony sprzęt może być ważnym dowodem w dalszym postępowaniu. Policja tymczasowo zabezpieczyła także mienie o wartości 9 tysięcy złotych na poczet roszczeń związanych z postępowaniem.

Firmy straciły blisko miliona złotych

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że łączna wartość strat poniesionych przez poszkodowane firmy sięga blisko 1 miliona złotych. Zatrzymany 22-latek będzie odpowiadał przed sądem. Postępowanie trwa, a policjanci wyjaśniają okoliczności tego procederu.

Źródło: Policja.pl