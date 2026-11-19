Groźba podpalenia meczetu w Warszawie

Zawiadomienie wpłynęło do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów 11 listopada. Dotyczyło wiadomości przesłanej przez komunikator internetowy, zawierającej groźbę podpalenia meczetu. Wiadomość wzbudziła obawę o bezpieczeństwo osób przebywających w tym miejscu. Policjanci rozpoczęli działania, aby ustalić jej nadawcę.

30-latek zatrzymany w okolicach Jeleniej Góry

Funkcjonariusze z Wilanowa przeprowadzili czynności operacyjne i ustalili tożsamość podejrzanego oraz miejsce jego pobytu w miejscowości niedaleko Jeleniej Góry. Działania skoordynowano z policjantami z tamtego rejonu. 12 listopada mężczyzna został zatrzymany, a następnie przekazany warszawskim policjantom i przewieziony do Warszawy. Podczas dalszych czynności policjanci zabezpieczyli materiał istotny dla postępowania.

Policjanci zabezpieczyli telefon, noże i wyposażenie taktyczne

Podczas czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, w tym telefon komórkowy. Z tego telefonu wysłano wiadomość do imama. Policjanci zabezpieczyli także kolekcję noży, granat treningowy, kamizelki taktyczne, pas taktyczny z kaburą, pałkę teleskopową, maskę przeciwgazową z wyposażeniem oraz kubotan. Przedmioty zostały zabezpieczone w związku z prowadzonym postępowaniem.

30-latek usłyszał pięć zarzutów za groźby i znieważanie

W toku sprawy, między innymi podczas oględzin telefonu zatrzymanego, ustalono, że podejrzany wyszukiwał kobiety polskiego pochodzenia, które związały się z muzułmanami albo mieszkają w krajach arabskich. Według ustaleń policji kierował pod ich adresem groźby i znieważał je z powodu ich przynależności wyznaniowej. Łącznie 30-latek usłyszał pięć zarzutów dotyczących czynów popełnionych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Policjanci i prokurator wnioskowali o tymczasowy areszt, jednak sąd zastosował dozór Policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz zbliżania się do Centrum Kultury Islamskiej. Mężczyźnie może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.

Źródło: Policja.pl