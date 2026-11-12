Marta Nawrocka zaskoczona przez Kubusia. Nagranie podbija sieć

Chociaż Marta Nawrocka regularnie bierze udział w wydarzeniach dla najmłodszych, przebieg jednej z jej niedawnych oficjalnych wizyt okazał się sporym zaskoczeniem dla zgromadzonych gości. W internecie opublikowano filmik dokumentujący bardzo poruszającą scenę z udziałem pierwszej damy oraz kilkuletniego chłopca.

Początkowo spotkanie przebiegało zgodnie z planem. Mały Kubuś zbliżył się do małżonki prezydenta, ponieważ chciał podarować jej własnoręcznie wykonany rysunek. Tuż po wręczeniu upominku wszelkie oficjalne zasady poszły jednak w zapomnienie, gdyż chłopiec nagle objął pierwszą damę za szyję i mocno się do niej przytulił.

Marta Nawrocka i mały Kubuś na nagraniu. Chłopiec wspiął się na kolana pierwszej damy

Marta Nawrocka błyskawicznie zareagowała na ten szczery odruch malucha, odwzajemniając uścisk z szerokim uśmiechem. Na tym jednak sytuacja się nie zakończyła. Z wideo udostępnionego w sieci przez gliwickiego radnego Prawa i Sprawiedliwości wynika, że Kubuś wcale nie planował się oddalać. W pewnej chwili chłopiec wdrapał się nawet na kolana pierwszej damy i ponownie mocno chwycił ją za szyję.

Całe zajście wprowadziło tak pogodny nastrój, że pierwsza dama postanowiła obrócić sytuację w żart. Kiedy jedna z obecnych na miejscu osób próbowała namówić chłopca do zejścia z jej kolan, rozbawiona Nawrocka skwitowała to krótko: „Kubisia zabieram, przepraszam”.

Opublikowane wideo spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony użytkowników sieci. Komentujący chwalili zachowanie małżonki prezydenta i zwracali uwagę na to, że najmłodsi potrafią instynktownie wyczuć ludzką życzliwość. Pod nagraniem z tego nietypowego spotkania zaroiło się od komplementów, wśród których można przeczytać między innymi wpisy takie jak „Po prostu wspaniała jest nasza Pierwsza Dama”, czy też „Cudowna Pierwsza Dama, dzieci to czują”.

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie