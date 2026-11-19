- Były minister zdrowia Łukasz Szumowski powrócił do tematu budzących kontrowersje zakupów respiratorów na początku pandemii i zapewnił, że mimo późniejszych kłopotów z realizacją dostaw, CBA dało „zielone światło” na podpisanie umowy z Andrzejem Izdebskim.

- Polityk wytłumaczył swój udział w transakcji dotyczącej maseczek od instruktora narciarstwa oraz przyznał, że zamykanie cmentarzy i lasów w czasie pandemii było błędną decyzją.

- Zestawiając pensję profesora kardiologii z wynagrodzeniem w resorcie, były szef MZ ujawnił, że praca w ministerstwie kosztowała go utratę około 500 tys. zł oszczędności.

Łukasz Szumowski tłumaczy się z afery respiratorowej. Kulisy umowy z Andrzejem Izdebskim

Kierujący w 2020 roku resortem zdrowia Łukasz Szumowski znów odniósł się do kwestii nabywania sprzętu medycznego w początkowej fazie pandemii COVID-19. Jako gość Bogdana Rymanowskiego w programie „Rymanowski Live”, były minister tłumaczył kulisy zawarcia umowy na dostawę respiratorów z przedsiębiorstwem Andrzeja Izdebskiego, który w przeszłości trudnił się między innymi handlem bronią.

Kontrakt ten wywołał ogromne emocje, ponieważ dostawca nie wywiązał się z dostarczenia ustalonej liczby urządzeń. Były szef resortu argumentuje jednak, że w momencie podejmowania decyzji panował gigantyczny deficyt aparatury medycznej, a poszczególne kraje toczyły bezwzględną walkę o każde dostępne maseczki, respiratory oraz środki ochronne.

„To historia jak z Jamesa Bonda. Pojawił się człowiek, który powiedział, że jest w stanie załatwić wszystko w tym chaosie” – wspominał były minister.

Z jego relacji wynika, że w pierwszych tygodniach kryzysu pandemicznego kontrahenci żądali błyskawicznych przelewów, a opóźnienie w płatności skutkowało natychmiastowym przejęciem zamówienia przez inne, szybciej płacące państwa.

W takich realiach oferta przedstawiona przez Izdebskiego jawiła się jako niezwykle korzystna. Biznesmen zadeklarował bowiem sprowadzenie aż tysiąca respiratorów w czasie, gdy zdobycie takiej puli sprzętu graniczyło z cudem.

Zakup respiratorów od Izdebskiego. Łukasz Szumowski wskazuje na zgodę CBA

W trakcie rozmowy polityk opisał także rolę, jaką w procesie przygotowywania umowy odegrały służby specjalne. Zgodnie z wersją przedstawioną przez byłego ministra, propozycja biznesmena przeszła weryfikację, a Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wniosło zastrzeżeń blokujących sfinalizowanie transakcji.

„Oferta Izdebskiego była niespotykana na rynku. Zaproponował tysiąc respiratorów. W sytuacji takiej walki było to niesamowite. CBA dało nam zielone światło” – stwierdził Szumowski.

Problemy zaczęły się już po zawarciu kontraktu i przelaniu pieniędzy tytułem zaliczki. Resort zdrowia otrzymał wówczas sygnał, że wyprodukowanie i dostarczenie zamówionej aparatury przez producenta nie będzie możliwe.

Według słów byłego ministra, reprezentanci służb doradzali wtedy powstrzymanie się od natychmiastowego zerwania umowy. Funkcjonariusze zamierzali bowiem własnymi drogami rozwiązać problemy blokujące dostawę zamówionego sprzętu.

„Oficerowie wywiadu sugerowali, żebyśmy poczekali, bo będą próbowali swoimi kanałami usprawnić procesy. Sugerowali, że mogą pomóc w tej sytuacji” – mówił były szef resortu zdrowia.

Mimo że ostatecznie transakcja zakończyła się niepowodzeniem, były minister zdrowia podtrzymuje, że sam krok dotyczący zakupu urządzeń był słuszny. Wskazuje przy tym, że w ówczesnych realiach niedobór aparatury stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia chorych.

„Miałbym nieczyste sumienie, jakbym nie kupił tych respiratorów” – powiedział.

Powyższe tłumaczenia stanowią jedynie osobistą perspektywę byłego szefa resortu zdrowia. Same słowa polityka o uzyskaniu akceptacji ze strony CBA nie są niezależnym dowodem na to, że procedury przy zawieraniu i realizacji umowy przeprowadzono bezbłędnie.

Zakup maseczek od instruktora narciarstwa. Łukasz Szumowski wyjaśnia swoją rolę

Kolejnym wątkiem poruszonym w trakcie rozmowy był głośny zakup maseczek ochronnych, które dostarczył powiązany towarzysko z rodziną Szumowskich instruktor narciarstwa.

Polityk zapewniał, że osobiście nie brał udziału w ustalaniu szczegółów tej umowy. Jak tłumaczył, po otrzymaniu wiadomości z propozycją handlową, jedynie przekazał ofertę dalej do urzędników zajmujących się w ministerstwie zakupami.

Dodał również, że w początkowym okresie walki z wirusem resort był wręcz zasypywany analogicznymi ofertami z różnych kierunków, a wśród osób zgłaszających propozycje dostaw znajdowali się także politycy oraz postacie znane z życia publicznego.

„Odpisałem, żeby zgłosił się do grupy zakupowej i do Janusza. I to koniec” – relacjonował.

Jednocześnie były szef resortu nie ukrywał, że funkcjonariusze CBA sygnalizowali urzędnikom, iż podmiot ten nie posiada żadnego wcześniejszego doświadczenia w obrocie wyrobami medycznymi.

Następne problemy wyszły na jaw w momencie, gdy towar trafił już do zamawiającego. Z relacji byłego ministra wynika, że ministerstwo zleciło wówczas testy jakościowe asortymentu dostarczanego przez rozmaite firmy.

„Wszystkie próbki wzięliśmy i wszystkie były trefne” – stwierdził.

Jak przekonuje polityk, kłopoty z niespełnianiem norm przez maseczki miały wtedy charakter masowy i obejmowały wielu kontrahentów. Sam zainteresowany stoi na stanowisku, że w sprawie instruktora narciarstwa jego udział zamknął się wyłącznie w udostępnieniu danych kontaktowych.

Łukasz Szumowski o błędach w pandemii. Chodzi o zamknięte lasy, cmentarze i maseczki

Rozmawiając z Bogdanem Rymanowskim, były szef resortu zdrowia ocenił także restrykcje narzucane obywatelom w czasie trwania pandemii. Z perspektywy czasu polityk przyznaje, że niektóre z wprowadzonych wówczas w Polsce zakazów były zdecydowanie przesadzone.

Jako konkretne przykłady nietrafionych działań wskazał blokowanie dostępu do cmentarzy oraz lasów, a także błędną politykę informacyjną dotyczącą działania szczepionek i obowiązku zakrywania twarzy maseczkami.

„Za duże nadzieje pokładaliśmy w szczepionce i źle komunikowaliśmy. Lasy na pewno były nadmierne, cmentarze myślę, że też. Błędem były moje komunikaty dotyczące roli maseczek w pandemii” – przyznał.

Były minister argumentował, że w początkowej fazie kryzysu najbardziej paraliżowała go wizja niewydolności systemu szpitalnego. Obawy te wynikały nie tylko z rosnącej fali zakażeń koronawirusem, ale też z ryzyka, że zabraknie kadry medycznej do ratowania pacjentów cierpiących na inne groźne choroby.

Kierujący wówczas resortem polityk brał pod uwagę czarny scenariusz, w którym przez brak dostępnych pielęgniarek i lekarzy osoby wymagające natychmiastowych operacji, po udarach czy zawałach serca pozostaną bez profesjonalnej opieki.

To właśnie przez pryzmat tych zagrożeń były minister oceniał wdrażane w tamtym okresie radykalne przepisy mające na celu ograniczenie codziennych kontaktów międzyludzkich.

Łukasz Szumowski stracił 500 tys. zł oszczędności. Wspomniał o Mateuszu Morawieckim

W trakcie wywiadu poruszono też wątek prywatnych kosztów, jakie wiązały się z zaangażowaniem w bieżącą politykę. Były szef MZ zaznaczył, że przez lata stronił od występów w mediach, a czas spędzony na czele ministerstwa negatywnie wpłynął na funkcjonowanie jego najbliższych.

Polityk otwarcie opowiedział również o stratach materialnych wynikających z pełnienia funkcji rządowych. Z jego własnych szacunków wynika, że podczas pracy w strukturach państwowych zmuszony był wydać pokaźną sumę z odłożonych wcześniej na koncie pieniędzy.

„Straciłem mniej więcej około 500 tys. zł oszczędności” – powiedział.

Tłumaczył to faktem, że praktykując jako profesor kardiologii osiągał znacznie wyższe dochody niż w fotelu wiceministra, gdzie jego pensja oscylowała wokół 7 tys. zł miesięcznie. Według deklaracji polityka, lukę między ministerialną wypłatą a kosztami utrzymania rodziny musiał stale łatać z prywatnych rezerw finansowych.

W tym kontekście były minister zdrowia przywołał postać byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Z jego słów wynikało, że były premier również musiał sięgać po prywatny kapitał, aby utrzymać wcześniejszy standard życia.

„Mateusz Morawiecki, wiem, że też dokłada regularnie” – stwierdził.

Rozmówca Bogdana Rymanowskiego nie podał jednak żadnych konkretnych kwot ani dokładnych danych obrazujących sytuację majątkową byłego premiera.

Najnowsza rozmowa z udziałem byłego ministra stanowi podsumowanie głośnych wydarzeń z 2020 roku, gdy działania resortu zdrowia w obszarze zakupu aparatury i nakładania lockdownów wywoływały ogromne spory. Choć po upływie lat polityk potrafi wskazać własne potknięcia w walce z pandemią, to niezmiennie uważa podpisanie umowy na respiratory ze spółką Andrzeja Izdebskiego za krok w pełni uzasadniony.

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