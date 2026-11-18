Bogdan Święczkowski stracił immunitet. Prezes Trybunału Konstytucyjnego podważa decyzję

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się na antenie Polsat News do reakcji Bogdana Święczkowskiego na decyzję dotyczącą uchylenia jego immunitetu. Podczas posiedzenia 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyraziło zgodę na uchylenie immunitetu prezesa TK w związku z czterema czynami. Nie zgodziło się jednak na jego zatrzymanie ani tymczasowe aresztowanie. Sędziowie dopuścili również możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego.

Zgromadzenie, które zwołała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, zajmowało się wnioskami złożonymi przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Informacje o podjętych decyzjach przekazano w komunikacie opublikowanym w środę, 18 listopada. Bogdan Święczkowski podważył jednak legalność zgromadzenia i zapowiedział, że nie uznaje uchwał w sprawie uchylenia immunitetów.

Waldemar Żurek komentuje postawę Bogdana Święczkowskiego w sprawie immunitetu

W rozmowie z Polsat News Waldemar Żurek odniósł się do stanowiska Bogdana Święczkowskiego. W ocenie ministra sprawiedliwości prezes Trybunału Konstytucyjnego usiłuje zaklinać rzeczywistość, choć – jak zaznaczył – „rzeczywistość jest trochę inna”.

- Bogdan Święczkowski chce zaklinać rzeczywistość, ale rzeczywistość jest trochę inna - mówił Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości na antenie Polsat News odniósł się do słów prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który nie uznaje decyzji o uchyleniu mu immunitetu – mówił Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek oskarżył Bogdana Święczkowskiego o zachowywanie się tak, jakby stał ponad prawem. Negatywnie ocenił także działania prezydenta związane ze ślubowaniem sędziów TK oraz podważył środową uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego. W trakcie rozmowy pojawił się również temat utrzymującego się kryzysu prawnego i propozycji resetu konstytucyjnego, którą popiera m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz.

- W Polsce jest głęboka polaryzacja i złudzeniem byłoby myślenie, że jeżeli ktoś po ośmiu latach potężnego kryzysu prawnego zacznie przywracać tę praworządność, to nagle wszyscy się ucieszą. Nie - odpowiedział Żurek na antenie Polsat News.