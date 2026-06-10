Majątek Daniela Obajtka ujawniony. Zegarki, dzieła sztuki i nietypowy wpis dotyczący domu

Daniel Obajtek złożył oświadczenie majątkowe. Spore sumy na koncie

Najnowsze oświadczenie majątkowe Daniela Obajtka pokazuje, że europoseł Prawa i Sprawiedliwości zgromadził oszczędności w wysokości 920 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy euro. Polityk nie zadeklarował w dokumencie posiadania żadnych papierów wartościowych.

Jeśli chodzi o nieruchomości, w oświadczeniu figuruje dom o metrażu 270 metrów kwadratowych, którego wartość oszacowano na 500 tys. zł. Obajtek umieścił tam również 3,49-hektarowe gospodarstwo rolne oraz udział we współwłasności innej nieruchomości. Łączna wartość tego majątku to 400 tys. zł.

Kluczowy jest jednak zapis dotyczący tytułu prawnego do tych dóbr. Zamiast własności, polityk wpisał tam prawo nieodpłatnego dożywotniego użytkowania. W praktyce oznacza to, że formalnie nie jest ich właścicielem, choć ma pełne prawo z nich korzystać.

Kosztowne zegarki i dzieła sztuki. Wartość: 290 tys. zł

W dziale oświadczenia obejmującym mienie ruchome powyżej 10 tysięcy złotych znalazł się ciekawy wpis. Były prezes Orlenu umieścił tam posiadane zegarki i dzieła sztuki, wyceniając je na 290 tys. zł.

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Dokument uwzględnia również zobowiązania finansowe europosła. Chodzi tu o prywatne pożyczki zaciągnięte na kwotę 825 tysięcy złotych.

Z kolei brakuje w nim informacji o akcjach czy udziałach w jakichkolwiek firmach. Daniel Obajtek nie odnotował też pełnienia funkcji w zarządach czy radach nadzorczych spółek, stowarzyszeń lub fundacji. Nie wykazał ponadto mienia zakupionego w drodze przetargu od Skarbu Państwa, samorządów czy państwowych osób prawnych.

Zyski z własnej działalności to ponad 1,5 mln zł

Spore sumy widnieją w sekcji prezentującej dochody polityka. Z tytułu prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (usługi dla podmiotów gospodarczych) Daniel Obajtek osiągnął przychód rzędu 1 528 358 zł, bez odliczania kosztów.

Kolejne wpływy to wynagrodzenie eurodeputowanego. Oświadczenie wskazuje uposażenie za rok 2025 w kwocie 132 722,61 euro brutto. Dodatkowo doliczono do tego różnego rodzaju diety i świadczenia regulaminowe Parlamentu Europejskiego.

Pojawił się również zapis dotyczący Orlenu. Z tego tytułu europoseł zanotował w oświadczeniu przychód w wysokości 6747,81 zł.

Dom w użytkowaniu, nie na własność

Całościowy obraz wyłaniający się z oświadczenia to portret osoby o sporych oszczędnościach, zyskownych źródłach dochodu oraz drogim majątku ruchomym. Jednak to zapis o dożywotnim użytkowaniu nieruchomości zwraca największą uwagę.

Zadeklarowany dom, gospodarstwo i udziały nie stanowią własności byłego szefa Orlenu. To właśnie wpisane prawo darmowego, dożywotniego użytkowania wywołuje dyskusje i zainteresowanie. Zapis ten uwidacznia różnicę pomiędzy możliwością korzystania z majątku, a prawem do jego oficjalnego posiadania.

Majątek Daniela Obajtka w centrum uwagi

Daniel Obajtek od lat pozostaje jednym ze sztandarowych polityków PiS. W okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, jako szef paliwowego giganta, odgrywał istotną rolę menedżerską. Po wywalczeniu mandatu przeniósł się do Parlamentu Europejskiego.

Jego oświadczenia majątkowe od zawsze są szeroko komentowane. Najnowszy dokument łączy elementy budzące największe zainteresowanie: pokaźne oszczędności, wysokie zyski, luksusowe rzeczy, zobowiązania, a nade wszystko – specyficzną formę władania domem i ziemią. To właśnie ów zapis o dożywotnim użytkowaniu może stanowić obiekt dalszych dociekań.

Poniżej galeria zdjęć: Daniel Obajtek w prokuraturze

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