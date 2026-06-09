Wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego zgłoszona do prokuratury. Urzędniczki czują się zastraszone

Spis treści Reakcja i strach pracowników KAS po słowach Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztof Stanowski swoimi ostrymi słowami o pracownicy skarbówki, która ukarała właściciela pizzerii, wywołał falę strachu i ogromne oburzenie w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej.

Bezpośrednio zaatakowane kobiety postanowiły całkowicie unikać mediów w obawie o własne zdrowie, a pozostali pracownicy instytucji otwarcie mówią o strachu przed codziennym wykonywaniem swoich służbowych obowiązków.

Dyrekcja gdańskiej Izby Administracji Skarbowej zgłosiła sprawę do organów ścigania, natomiast sama KAS opublikowała specjalne oświadczenie stanowczo potępiające wymierzone w urzędników ataki personalne.

Cała sprawa rozpoczęła się od głośnej interwencji urzędniczki podlegającej pod gdański Urząd Skarbowy. Właściciel jednej z lokalnych pizzerii otrzymał mandat w wysokości dwóch i pół tysiąca złotych po tym, jak skarbówka zakwestionowała stawkę podatku VAT za potrawę z owocami morza. Według interpretacji przepisów danie z krewetkami wymagało naliczenia dwudziestotrzyprocentowego podatku zamiast ośmiu procent zastosowanych przez gastronoma. Dziennikarz Krzysztof Stanowski postanowił skomentować to zdarzenie na antenie Kanału Zero, kierując w stronę przeprowadzającej kontrolę kobiety niezwykle wulgarne epitety.

Do sprawy szybko odniosła się Agata Jagodzińska, która pełni funkcję przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej. Działaczka wyraźnie zaznaczyła, że przedmiotem krytyki ze strony jej organizacji nie jest sam fakt oceny zasadności nałożonej kary, ale wyłącznie niedopuszczalny sposób wypowiedzi popularnego publicysty.

- Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe [...]. Ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik - mówił.

Przewodnicząca związku zawodowego absolutnie nie widzi w słowach dziennikarza jakiejkolwiek próby merytorycznego odniesienia się do pracy instytucji podatkowej. Agata Jagodzińska uważa takie zachowanie za całkowicie niedopuszczalne i niezwykle szkodliwe w dzisiejszej debacie publicznej.

- Są natomiast wypowiedzią poniżającą, godzącą w godność konkretnego pracownika oraz wszystkich osób wykonujących służbę publiczną – stwierdza działaczka związkowa.

Reakcja i strach pracowników KAS po słowach Krzysztofa Stanowskiego

Konsekwencje medialnej burzy uderzyły bezpośrednio w dwie funkcjonariuszki przeprowadzające sporną kontrolę. Jak wynika z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę, urzędniczki poczuły się zaszczute i ze względu na obawę o swoje bezpieczeństwo kategorycznie odmówiły jakichkolwiek rozmów z dziennikarzami. Przedstawicielka związków zawodowych nie jest tym faktem zaskoczona i zwraca uwagę na pogarszającą się atmosferę pracy w całej strukturze administracji skarbowej.

- Wielu pracowników KAS przyznaje, że obecnie czują się zastraszeni i obawiają się wykonywania czynności służbowych w terenie. Jest to dla nas wszystkich bardzo przykra i niepokojąca sytuacja – komentuje Jagodzińska w rozmowie z WP.

Władze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nie przeszły obok tych wydarzeń obojętnie. Dyrektor placówki zdecydował się na sformalizowanie działań i skierował stosowne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dołączając do niego oficjalną prośbę o wszczęcie postępowania śledczego z urzędu. Jednocześnie główna centrala Krajowej Administracji Skarbowej wystosowała stanowcze pismo broniące dobrego imienia instytucji oraz jej urzędników.

- Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania lub publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w interesie publicznym – czytamy w komunikacie KAS. - Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej - dodano.

Redakcja zachęca również do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną galerią zdjęć, która dokumentuje niezwykłą metamorfozę i zmianę wizerunku Krzysztofa Stanowskiego na przestrzeni ostatnich lat.

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