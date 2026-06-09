Wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego zgłoszona do prokuratury. Urzędniczki czują się zastraszone

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-09 22:01

Obraźliwe komentarze znanego publicysty Krzysztofa Stanowskiego pod adresem przedstawicielki Krajowej Administracji Skarbowej wywołały stanowczą reakcję urzędników. Związki zawodowe wyraziły głęboki sprzeciw wobec takiego języka, natomiast gdańska dyrekcja instytucji zdecydowała się na złożenie oficjalnego zawiadomienia do prokuratury, aby chronić swoich pracowników.

Krzysztof Stanowski

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Autor: Super Express Krzysztof Stanowski
  • Krzysztof Stanowski swoimi ostrymi słowami o pracownicy skarbówki, która ukarała właściciela pizzerii, wywołał falę strachu i ogromne oburzenie w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Bezpośrednio zaatakowane kobiety postanowiły całkowicie unikać mediów w obawie o własne zdrowie, a pozostali pracownicy instytucji otwarcie mówią o strachu przed codziennym wykonywaniem swoich służbowych obowiązków.
  • Dyrekcja gdańskiej Izby Administracji Skarbowej zgłosiła sprawę do organów ścigania, natomiast sama KAS opublikowała specjalne oświadczenie stanowczo potępiające wymierzone w urzędników ataki personalne.

Cała sprawa rozpoczęła się od głośnej interwencji urzędniczki podlegającej pod gdański Urząd Skarbowy. Właściciel jednej z lokalnych pizzerii otrzymał mandat w wysokości dwóch i pół tysiąca złotych po tym, jak skarbówka zakwestionowała stawkę podatku VAT za potrawę z owocami morza. Według interpretacji przepisów danie z krewetkami wymagało naliczenia dwudziestotrzyprocentowego podatku zamiast ośmiu procent zastosowanych przez gastronoma. Dziennikarz Krzysztof Stanowski postanowił skomentować to zdarzenie na antenie Kanału Zero, kierując w stronę przeprowadzającej kontrolę kobiety niezwykle wulgarne epitety.

Do sprawy szybko odniosła się Agata Jagodzińska, która pełni funkcję przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej. Działaczka wyraźnie zaznaczyła, że przedmiotem krytyki ze strony jej organizacji nie jest sam fakt oceny zasadności nałożonej kary, ale wyłącznie niedopuszczalny sposób wypowiedzi popularnego publicysty.

- Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe [...]. Ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik - mówił.

Przewodnicząca związku zawodowego absolutnie nie widzi w słowach dziennikarza jakiejkolwiek próby merytorycznego odniesienia się do pracy instytucji podatkowej. Agata Jagodzińska uważa takie zachowanie za całkowicie niedopuszczalne i niezwykle szkodliwe w dzisiejszej debacie publicznej.

- Są natomiast wypowiedzią poniżającą, godzącą w godność konkretnego pracownika oraz wszystkich osób wykonujących służbę publiczną – stwierdza działaczka związkowa.

Reakcja i strach pracowników KAS po słowach Krzysztofa Stanowskiego

Konsekwencje medialnej burzy uderzyły bezpośrednio w dwie funkcjonariuszki przeprowadzające sporną kontrolę. Jak wynika z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę, urzędniczki poczuły się zaszczute i ze względu na obawę o swoje bezpieczeństwo kategorycznie odmówiły jakichkolwiek rozmów z dziennikarzami. Przedstawicielka związków zawodowych nie jest tym faktem zaskoczona i zwraca uwagę na pogarszającą się atmosferę pracy w całej strukturze administracji skarbowej.

- Wielu pracowników KAS przyznaje, że obecnie czują się zastraszeni i obawiają się wykonywania czynności służbowych w terenie. Jest to dla nas wszystkich bardzo przykra i niepokojąca sytuacja – komentuje Jagodzińska w rozmowie z WP.

Władze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nie przeszły obok tych wydarzeń obojętnie. Dyrektor placówki zdecydował się na sformalizowanie działań i skierował stosowne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dołączając do niego oficjalną prośbę o wszczęcie postępowania śledczego z urzędu. Jednocześnie główna centrala Krajowej Administracji Skarbowej wystosowała stanowcze pismo broniące dobrego imienia instytucji oraz jej urzędników.

- Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania lub publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w interesie publicznym – czytamy w komunikacie KAS. - Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej - dodano.

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