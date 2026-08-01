Karol Nawrocki na obchodach 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wskazał na cel walki z dwoma totalitaryzmami

82. rocznica Powstania Warszawskiego to czas oddania honorów jego bohaterom i cywilom, którzy zginęli, walcząc o wolność kraju w obliczu zagrożenia ze strony totalitaryzmów.

Karol Nawrocki zaznaczył, że zryw ten miał na celu oswobodzenie spod niemieckiej okupacji i obronę niepodległości przed nacierającą Armią Czerwoną, określając oba ustroje mianem „zła”.

Poranne uroczystości z udziałem Karola Nawrockiego skupiły się na upamiętnieniu ofiar Rzezi Woli – jednej z najokrutniejszych niemieckich zbrodni, podczas której w 1944 roku zamordowano blisko 4000 bezbronnych osób.

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Głównym wydarzeniem porannych uroczystości było złożenie wieńców przez Karola Nawrockiego pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Rzezi Woli. Ten obelisk usytuowany jest w Parku im. Edwarda Szymańskiego, niedaleko skrzyżowania ulic Wolskiej i Elekcyjnej. To właśnie tam, między 5 a 8 sierpnia 1944 roku, hitlerowcy przeprowadzili masowe morderstwa na cywilach, zabijając około 4000 mieszkańców tej dzielnicy. Podczas obchodów Karol Nawrocki zaakcentował podwójny cel, jaki przyświecał Powstańcom Warszawskim, wskazując na złożoną sytuację geopolityczną tamtego okresu.

- Powstańcy Warszawscy bili się o to, by Polska była niepodległa w obliczu dwóch systemów totalitarnych, tak bardzo do siebie podobnych i mających ten sam cel zniszczenia Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdził. - Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę. Było bitwą o Polskę i o oswobodzenie się Rzeczypospolitej Polskiej z hekatomby niemieckiej okupacji, ze zła, które toczyło Rzeczpospolitą od roku 1939 - dodał.

Karol Nawrocki podkreślił również niebezpieczeństwo płynące ze wschodu.

- Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę także w obliczu zachowania niepodległości, w obliczu nadchodzącej Armii Czerwonej i kolejnego zła, które od roku 1939 najpierw w sensie sojuszniczym, a później wciąż w sensie mentalnym było takie samo jak zło niemieckie - mówił.

Na uroczystościach zorganizowanych na warszawskiej Woli zjawili się również harcerze i mieszkańcy stolicy.

Główne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Najważniejsze obchody z okazji rocznicy zaplanowano jak zawsze na godzinę 17:00, czyli Godzinę „W”, przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Prezydent RP złoży kwiaty na grobie dowódcy Okręgu Warszawskiego AK, generała Antoniego Chruściela „Montera”.

Przed głównymi wydarzeniami, Karol Nawrocki odbył w czwartek spotkanie z weteranami zrywu. W jego trakcie wręczył odznaczenia kombatantom i osobom dbającym o pamięć o Powstaniu. W piątek prezydent brał udział w polowej Mszy Świętej oraz Apelu Pamięci zorganizowanych przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.

W naszej galerii udostępniamy zdjęcia Karola Nawrockiego z obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego.

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