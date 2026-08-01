Marta Nawrocka oddała hołd uczestniczkom zrywu. Piękny gest w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pierwsza dama Marta Nawrocka uczciła pamięć kobiet biorących udział w walkach, składając wieniec pod dedykowanym im pomnikiem. Wśród bohaterek były nie tylko sanitariuszki i łączniczki, ale także kobiety walczące z bronią w ręku. Uroczystości upamiętniły również wszystkie ofiary wojny, a wydarzenie podkreśliło kluczową rolę, jaką kobiety odegrały podczas tego historycznego zrywu.

Monument „Kobietom Powstania Warszawskiego”, znajdujący się na stołecznym Placu Krasińskich, został zaprojektowany przez Monikę Osiecką. Inicjatywa budowy pomnika wyszła od Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, a jego odsłonięcie miało miejsce 2 października 2021 roku, stanowiąc wyraz hołdu dla uczestniczek i cywilnych ofiar. Rola kobiet w Powstaniu Warszawskim była niezwykle różnorodna i fundamentalna. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Instytut Pamięci Narodowej, w zrywie wzięło udział około 7 tysięcy pań, z których wiele służyło w Wojskowej Służbie Kobiet, wyróżniając się niezwykłą odwagą i nieustępliwością.

W trakcie obchodów rocznicowych żona Prezydenta RP złożyła kwiaty pod pomnikiem „Kobietom Powstania Warszawskiego”. To symboliczne działanie miało na celu oddanie hołdu odważnym kobietom, które walczyły przeciwko niemieckim okupantom. Uczczono w ten sposób pamięć zarówno osób zaangażowanych w bezpośrednie działania bojowe, w tym sanitariuszek, łączniczek i wywiadowczyń, jak i tych, które chwyciły za broń. Był to także moment refleksji nad cierpieniem wszystkich kobiet, które doświadczyły wojennych okrucieństw.

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Marta Nawrocka pod pomnikiem. Symbol pamięci i bohaterstwa

Na warszawskim Placu Krasińskich stoi pomnik poświęcony kobietom uczestniczącym w Powstaniu Warszawskim, który stanowi symboliczne upamiętnienie bohaterek zrywu i cywilnych ofiar wojny. Monument został stworzony przez rzeźbiarkę Monikę Osiecką. Powstanie tego dzieła było możliwe dzięki zaangażowaniu Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Uroczyste odsłonięcie rzeźby odbyło się 2 października 2021 roku, w dniu 77. rocznicy zakończenia walk w Warszawie.

Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim. Niezastąpiona rola

Zaangażowanie kobiet w Powstanie Warszawskie miało decydujący wpływ na jego przebieg. Odpowiadały one za szereg niezwykle ważnych zadań, pracując jako sanitariuszki, łączniczki, a także bezpośrednio walcząc na froncie. Z danych opublikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, w tym z publikacji „Kobiety w obronie Warszawy”, wynika, że w walkach brało udział około 7 tysięcy kobiet. Znaczna część z nich należała do Wojskowej Służby Kobiet, dowodzonej przez Marię Wittek, noszącą pseudonim „Mira”. Wiele innych uczestniczek dołączało do Powstania z własnej inicjatywy, powodowanych głęboką miłością do ojczyzny. Wykazały się one niesamowitym męstwem, uporem i dążeniem do odzyskania niepodległości.

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